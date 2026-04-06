Funcionario le habría hecho ofrecimientos a ‘Papá Pitufo’: escándalo sacude al Gobierno Petro

Un nuevo escándalo sacude al Gobierno tras revelarse grabaciones de reuniones entre Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín (alias Papá Pitufo), considerado como el ‘zar del contrabando’ y uno de los delincuentes más buscados.

Noticias Caracol dio a conocer audios de al menos dos encuentros realizados a comienzos de 2025, en los que Lemus le habría ofrecido beneficios judiciales a ‘Papá Pitufo’ para que se entregara.

Conversaciones con el abogado de ‘Papá Pitufo’

En los audios se evidencia que al menos cuatro emisarios que se presentaban a nombre del Gobierno supuestamente sostuvieron diálogo con Marín. Además, muestran que él habría tenido información vital que podría poner en jaque al Gobierno y al presidente Gustavo Petro.

Lemus reconoció públicamente los encuentros y aseguró que el presidente tenía conocimiento de estos acercamientos. “Fueron autorizados y en mi despacho”, declaró el funcionario, quien ahora se desempeña como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

La versión del Gobierno: reuniones para que se entregara

También explicó que el objetivo era lograr que ‘Papá Pitufo’ se entregara, volviera a Colombia y atendiera a los requerimientos de la Fiscalía. Sin embargo, admitió no haberle informado a la fiscal general Luz Adriana Camargo sobre estos encuentros, a pesar de carecer de competencias legales para adelantar negociaciones de este tipo.

Las grabaciones abrieron las sospechas sobre posibles beneficios para evitar una eventual extradición, incluyendo la posibilidad de vincularlo a la política de paz total. Frente a ello, Lemus negó haber hecho propuestas de esta índole.

Desde la Casa de Nariño confirmaron los acercamientos mediante un comunicado oficial: “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”. La Presidencia también reveló que varios agentes de inteligencia habrían solicitado dinero durante estos acercamientos, razón por la cual fueron retirados.

Un dato no menor es que Lemus conoció personalmente al ‘zar del contrabando’ durante la campaña presidencial de Petro en 2022, cuando el empresario intentó realizar una donación millonaria que, según el funcionario, el propio candidato y hoy presidente ordenó devolver por la relación que guardaba con el contrabando.