Cayó alias Caníbal, el hombre que le desfiguró el rostro a mordiscos a su pareja en Bogotá

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó la captura de un hombre de 27 años, señalado de haber atacado brutalmente a su pareja sentimental con una botella y a mordiscos, en el interior de una vivienda en el suroccidente de la capital colombiana.

El salvaje hecho se registró la madrugada del 19 de enero en la vivienda que el presunto agresor compartía con la víctima desde hace cuatro meses, lugar al que habría llegado bajo los efectos del alcohol para atacar a su pareja sentimental.

La mujer sufrió múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo y rostro, estas últimas fueron en medio de un cruel ataque a mordiscos, que le ocasionó graves lesiones por las que tuvo que ser sometida a intervenciones quirúrgicas para la reconstrucción de uno de sus labios.

Casi un mes después, las autoridades materializaron la captura de alias Caníbal, quien deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar agravada, así lo informó la Mebog:

De acuerdo con la denuncia que hizo pública la víctima en medio de su dolorosa recuperación, a través de redes sociales, contó que esta no sería la primera vez que este hombre atacaba a su pareja. Ella tenía conocimiento de al menos otras dos víctimas en la ciudad de Ibagué, de donde es oriundo.

La versión de la mujer señala que su pareja llegó en alto estado de alicoramiento y buscó un cuchillo para agredirla. Ella los habría escondido, por lo que optó por agredirla con una botella y luego a mordiscos, en repetidas oportunidades.

Me destrozó todo el rostro, me arrancó todo el labio superior con los dientes y me mordió por todo el cuerpo. Me cortó por muchas partes.