🔴 EN VIVO | El expresidente Álvaro Uribe declara en su juicio

El expresidente Álvaro Uribe llegó a los complejos judiciales de Paloquemado sobre las 8:30 de la mañana para realizar su última intervención en el juicio que se lleva en su contra por un presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Uribe hizo un recuento de toda su infancia y de su paso por la política. Dijo que no conoce al polémico testigo Juan Guillermo Monsalve quien lo ha inculpado de distintos episodios igualmente al paramilitar Pablo Hernán Sierra.

RELACIONADO Defensa de Álvaro Uribe solicita condiciones especiales para testigos en juicio

“Es totalmente falaz no tienen la más mínima prueba, tendrán rumores que han creado para hacerme daño”, dijo.

Además realizó unas preguntas sobre su repentina entrevista con el senador Iván Cepeda.

“Entonces qué pasó entre el año 97, 31 diciembre, y el 2011 por qué guardaron ese silencio y qué relación puede haber entre el Gobierno que lo puso preso por secuestro y por otros delitos cometidos en un sitio geográfico de la patria totalmente distante en el Caquetá”.

Lo único que he buscado es verificar informaciones: Álvaro Uribe

Advirtió que jamás presionó a un testigo para que lo favoreciera siempre buscó verificar la verdad de lo dicho. Afirmó que lo único que buscaba era verificar todas las afirmaciones que señalaban al senador Iván Cepeda de estar buscando testimonios en distintas cárceles en Estados Unidos.

“Lo único que he buscado es verificar las muchas informaciones que me han llegado de visitas del senador Cepeda cárceles para ofrecer beneficios. A mi nunca se me había ocurrido ir a buscar testigos para una cosa distinta a verificar”.

Dejó en claro que tampoco conoció a uno de los testigos en su contra, el exparamilitar a Pablo Hernán Sierra alias Pipintá. “Ni él me conocía a mí, dijo que votaron por mí, que yo gané en esa región por las convivir, mentira, en esa campaña nunca se habló de convivir”.

La defensa del expresidente Uribe presentó 70 testigos en el marco del juicio que empiezan con la declaración del expresidente Álvaro Uribe.