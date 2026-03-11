CANAL RCN
Colombia

Un menor y cinco policías heridos en desalmados ataques de las disidencias en tres zonas de Cauca

Este 11 de marzo las disidencias de las Farc atacaron simultáneamente a Policía y a Ejército en tres zonas del departamento.

Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
08:21 p. m.
En las últimas horas, en Cauca, las disidencias de las Farc atacaron indiscriminadamente tres poblaciones; lanzaron explosivos, hostigaron estaciones de Policía y se reportaron también enfrentamientos contra el Ejército.

Estos atroces hechos dejaron a cinco policías y un menor heridos por las detonaciones explosivas y los impactos de arma de fuego que fueron lanzados en la zona, contra la fuerza pública.

Los atroces ataques de las disidencias en un mismo día en Cauca

El lanzamiento de drones con explosivos de las disidencias de las Farc llegó la tarde de este miércoles 11 de marzo al corregimiento Crucero de Pandiguando, en zona rural de El Tambo, cuando un artefacto impactó el cuartel tipo búnker.

El hecho dejó varios uniformados de la Policía heridos, así lo confirmó Johnny Hoyos, subsecretario de Salud de la Gobernación de Cauca:

En este momento nos reportan cinco policías heridos, no han podido ser trasladados a un centro asistencial por una amenaza de dron y posteriormente por la condición climática que vivimos en este momento.

Niño herido por dron con explosivos en Cauca

Horas antes, en Cajibío y Mondomo los drones cargados con explosivos sobrevolaron los centros poblados y lanzaron sus cargas letales que impactaron en un menor que resultó herido.

Otro de los artefactos cayó cerca de una escuela. En un audio se conoció el angustiante llamado de los docentes:

Los padres de familia los niños que puedan venir a recoger a los niños sería mejor hacerlo porque los niños están demasiado asustados.

Por otro lado, la vía Panamericana, en el sur de Cauca, sigue cerrada tras el atentado con explosivos que dejó un soldado muerto.

