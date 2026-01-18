El debate de la gente: RCN, La FM, El Tiempo y CityTV se unen este 25 de enero

Una alianza en el panorama mediático se concreta para el próximo 25 de enero con la realización de un debate presidencial que reunirá las principales plataformas informativas del país bajo el concepto de ‘El debate de la gente'.

RCN Radio, Noticias RCN, La FM, El Tiempo, y City TV conforman la coalición de medios más grande en la historia para la cobertura de un evento político. Según Juan Lozano, director de La FM, “este no es el debate del poder, ni de los políticos, ni de los periodistas de La FM. Son los temas de la gente que deben contestar los candidatos”.

Los medios se unen

La transmisión comenzará a las 5:30 p.m. del 25 de enero y estará disponible simultáneamente a través de múltiples canales. José Carlos García, editor multimedia de El Tiempo, confirmó que el público podrá seguir el evento a través de eltiempo.com, noticiasrcn.com, citytv.com.co y lafm.com.co, además de las redes sociales de cada medio.

Andrés Mompotes, director de El Tiempo, destacó el peso institucional de la alianza: “Ciento quince años no son en vano. Ciento quince años de historia que permiten sumar medios de todos los tipos. Eso garantiza que habrá seriedad, confiabilidad y credibilidad”.

La participación ciudadana constituye el eje central del formato. José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, explicó: “La gente es la que va a hacer las preguntas que le formularemos a los candidatos, eso es muy importante. Pero la gente también es la que va a seleccionar al candidato de su preferencia, según cómo lo vaya haciendo en cada uno de los momentos del debate”.

La estrategia detrás

Santiago Escobar, vicepresidente del área digital de RCN, detalló la estrategia de distribución: “Desde digital estamos planteando un tema audiovisual, un tema de contenido escrito y un contenido radial. Estaremos distribuyendo el contenido en los canales de RCN, en la app del canal de RCN, en la app de RCN Radio”.

María Fernanda Arbeláez, editora de la mesa digital de El Tiempo, confirmó que el equipo periodístico prepara cobertura integral que incluye análisis previo, transmisión en vivo y evaluación posterior de las propuestas presentadas por los candidatos presidenciales.