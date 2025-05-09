VIDEO | Momento en el que encapuchado lanzó una bomba contra Transmilenio cerca a la Nacional

En la tarde del jueves 4 de septiembre ocurrieron hechos de vandalismo en inmediaciones de la Universidad Nacional en Bogotá.

RELACIONADO Protesta de conductores del Sitp afecta la movilidad en el sur de Bogotá este viernes

Sobre las 6:00 p.m., la manifestación se presentó en la carrera 30 (avenida NQS) con calle 45 de norte a sur. Por eso, las rutas alternas autorizadas fueron por las calles 63 y 53 al occidente, carrera 50 al sur, avenidas El Dorado (calle 26) y Américas al oriente.

Alcalde Galán rechazó lo ocurrido

Las protestas se dispersaron hacia la calle 26 con carrera 33 en sentido oriente – occidente. Pasadas las 7:30 p.m., la movilidad se recuperó.

Durante las manifestaciones, hubo un hecho vandálico que quedó en video. Se vio a una persona encapuchada lanzando lo que pareció ser una bomba incendiaria contra un articulado de Transmilenio.

El video lo dio a conocer el alcalde Carlos Fernando Galán, quien rechazó este hecho y le ordenó a la Policía recuperar el orden: “Eso no es protesta, no es ningún tipo de manifestación válida. Eso es violencia, criminalidad”.

Galán también pidió que se judicialicen a los responsables que hayan estado inmersos en este hecho. “No vamos a tolerar hechos de violencia que ponen en peligro la vida de ciudadanos y servidores públicos”, sostuvo.

Consejo de Estado decidió sobre elección de José Ismael Peña como rector

Las protestas se dieron el mismo día en el que el Consejo de Estado tomó una importante decisión sobre la elección de José Ismael Peña como rector de la institución educativa.

RELACIONADO Consejo de Estado determinó que José Ismael Peña fue elegido legalmente como rector de la Unal

Este problema empezó hace más de un año. La Sección Quinta negó las pretensiones de la demanda en contra de la elección de Peña.

Para el tribunal, el Consejo Superior Universitario de la UNAL adelantó un proceso que concluyó con la elección de Peña, acorde a los lineamientos y trámites correspondientes.

“Se respetó el resultado de la consulta previa realizada a la comunidad académica y que el método de votación con el que se eligió a José Ismael Pela se adoptó con las mayorías requeridas”, indicó. Sin embargo, precisó que la decisión no implica su regreso a la rectoría.