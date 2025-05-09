CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Momento en el que encapuchado lanzó una bomba contra Transmilenio cerca a la Nacional

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció al respecto y rechazó el acto de vandalismo.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
06:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde del jueves 4 de septiembre ocurrieron hechos de vandalismo en inmediaciones de la Universidad Nacional en Bogotá.

Protesta de conductores del Sitp afecta la movilidad en el sur de Bogotá este viernes
RELACIONADO

Protesta de conductores del Sitp afecta la movilidad en el sur de Bogotá este viernes

Sobre las 6:00 p.m., la manifestación se presentó en la carrera 30 (avenida NQS) con calle 45 de norte a sur. Por eso, las rutas alternas autorizadas fueron por las calles 63 y 53 al occidente, carrera 50 al sur, avenidas El Dorado (calle 26) y Américas al oriente.

Alcalde Galán rechazó lo ocurrido

Las protestas se dispersaron hacia la calle 26 con carrera 33 en sentido oriente – occidente. Pasadas las 7:30 p.m., la movilidad se recuperó.

Durante las manifestaciones, hubo un hecho vandálico que quedó en video. Se vio a una persona encapuchada lanzando lo que pareció ser una bomba incendiaria contra un articulado de Transmilenio.

El video lo dio a conocer el alcalde Carlos Fernando Galán, quien rechazó este hecho y le ordenó a la Policía recuperar el orden: “Eso no es protesta, no es ningún tipo de manifestación válida. Eso es violencia, criminalidad”.

Galán también pidió que se judicialicen a los responsables que hayan estado inmersos en este hecho. “No vamos a tolerar hechos de violencia que ponen en peligro la vida de ciudadanos y servidores públicos”, sostuvo.

Consejo de Estado decidió sobre elección de José Ismael Peña como rector

Las protestas se dieron el mismo día en el que el Consejo de Estado tomó una importante decisión sobre la elección de José Ismael Peña como rector de la institución educativa.

Consejo de Estado determinó que José Ismael Peña fue elegido legalmente como rector de la Unal
RELACIONADO

Consejo de Estado determinó que José Ismael Peña fue elegido legalmente como rector de la Unal

Este problema empezó hace más de un año. La Sección Quinta negó las pretensiones de la demanda en contra de la elección de Peña.

Para el tribunal, el Consejo Superior Universitario de la UNAL adelantó un proceso que concluyó con la elección de Peña, acorde a los lineamientos y trámites correspondientes.

“Se respetó el resultado de la consulta previa realizada a la comunidad académica y que el método de votación con el que se eligió a José Ismael Pela se adoptó con las mayorías requeridas”, indicó. Sin embargo, precisó que la decisión no implica su regreso a la rectoría.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

SITP

Protesta de conductores del Sitp afecta la movilidad en el sur de Bogotá este viernes

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 5 de septiembre de 2025: 🔴 Colombia rumbo al Mundial del 2026🔴

Norte de Santander

Cayó homicida de líder social en Cúcuta: era responsable de coordinar desplazamientos y asesinatos

Otras Noticias

James Rodríguez

El nuevo récord que alcanzó James Rodríguez con la selección Colombia: sigue haciendo historia

James Rodríguez pasó a Radamel Falcao García y alcanzó un nuevo récord con su amada selección Colombia.

Estados Unidos

Cientos de surcoreanos detenidos en redada migratoria en EE. UU.

Las autoridades de Corea del Sur expresaron su preocupación y enviaron personal diplomático a Georgia, donde se ejecutó el operativo.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 5 de septiembre de 2025

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 4 de septiembre de 2025

Superintendencia de Salud

Supersalud fortalece control sobre gestores farmacéuticos para garantizar entrega de medicamentos