Protesta de conductores del Sitp afecta la movilidad en el sur de Bogotá este viernes

La movilidad y la operación del sistema Transmilenio en el sur de Bogotá se ha visto gravemente afectada desde la madrugada del viernes, 5 de septiembre, por las protestas de conductores del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp) en las instalaciones del concesionario Masivo Capital, en la carrera 90 con calle 49 sur.

Así lo dio a conocer la empresa de transporte público de Bogotá, poco antes de las 5:00 de la mañana: “A nuestra comunidad usuaria, especialmente a quienes se desplazan en esta zona, les recomendamos planear sus viajes, ya que debido a las manifestaciones en el sector los desplazamientos pueden tomar más tiempo ¡Gracias por la comprensión y paciencia mientras trabajamos por una mejor movilidad para todos!”.

Hacia las 5:30, las Rutas TransMiZonal y de alimentación afectadas eran “la FL416, FH414, FF402, 7, C201, GG525, 810, GK508, P7, 576, FF425, 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-7 Bosa Independencia, 9-8 Porvenir y 9-9 Bosa Santa Fe”.

Además, se informó a los pasajeros que la prestación del servicio a las afueras del Portal Américas podría presentar demoras “debido a la novedad y a la alta congestión en la zona por obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá y la avenida Ciudad de Cali”.

¿Cómo ha avanzado la situación de Movilidad conforme el paso de las horas?

Poco antes de las 6:00 de la mañana, Transmilenio informó que las rutas de alimentación 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-8 Porvenir y 9-9 Bosa Santa Fe ya se encontraban operando y las rutas P7 y 576 retomaron el servicio.

Sin embargo, “La ruta FF425 Circular Timiza y los servicios TransMiZonal FF425, 8-10, FL416, FG414, GG525 y GL508” seguían sin funcionar.

Y, en una última actualización, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio anunció que los servicios de alimentación desde y hacia el Portal Américas ya se encontraban operando, aunque con posibles retrasos.

Mientras, “la ruta FF425 Circular Timiza y los servicios de TransMiZonal FF425, 8-10, FL416, FG414, GG525 y GL508” seguían sin prestar el servicio.