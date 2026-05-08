Video | Niño de 2 años cayó desde un cuarto piso en Suba, pero fue salvado por vecinos: ¿qué se sabe?

En el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, en Bogotá, un niño de apenas dos años terminó suspendido de la fachada de un edificio ubicado en un cuarto piso y, segundos después, cayó al vacío ante la mirada de decenas de vecinos.

El hecho quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

¿Qué se sabe del niño que cayó de un cuarto piso de un edificio en Bogotá?

Según se observa en los videos conocidos del caso, el pequeño permaneció durante varios segundos colgando desde gran altura mientras varias personas gritaban desesperadamente para alertar a quienes estaban dentro del apartamento.

Los vecinos aseguran que golpearon repetidamente la puerta de la vivienda para advertir sobre el peligro que corría el niño, pero nadie salió en ese momento.

En medio del caos, residentes del sector decidieron actuar por su cuenta. Varias personas tomaron cobijas, chaquetas y diferentes prendas para improvisar una especie de red debajo del lugar donde estaba el menor, buscando amortiguar una posible caída.

Instantes después, el niño se soltó y cayó desde el cuarto piso. Sin embargo, gracias a la improvisada red hecha por la comunidad, el impacto fue amortiguado y el menor terminó sobreviviendo sin lesiones.

¿Qué dicen las personas que estaban en el lugar?

Tras la caída, habitantes del sector señalaron que la madre del niño se habría asomado a mirar hacia abajo únicamente después de lo sucedido, situación que generó cuestionamientos por la aparente falta de atención hacia el menor antes del accidente.

De acuerdo con testigos, varios vecinos permanecieron durante horas frente al edificio protestando por lo ocurrido y exigiendo explicaciones sobre las condiciones en las que se encontraba el niño al momento del incidente.

Por ahora, el caso ya quedó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Policía de Infancia y Adolescencia, entidades que adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar posibles responsabilidades.