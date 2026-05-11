Luto en Colombia: murió importante gloria del deporte

El pasado 7 de mayo de 2026, falleció uno de los atletas más históricos de Colombia.

Jaime Aparicio Rodewaldt, que nació el 17 de agosto de 1929 en Lima, Perú, pero se nacionalizó colombiano tras vivir en el país desde niño, murió a sus 96 años, en Cali.

Aparicio Rodewaldt fue uno de los pioneros del atletismo en Colombia. Además, ganó la primera medalla de oro para el país en los Juegos Panamericanos que se realizaron en 1951, en Buenos Aires.

Asimismo, Jaime Aparicio también conquistó las medallas de oro en los Juegos Bolivarianos de 1947 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950.

Y, debido a su buen rendimiento en las carreras de vallas, representó al país en los Juegos Olímpicos de Verano de 1948 y 1956.

La Secretaría del Deporte de Cali lamentó la muerte de Jaime Aparicio, el icónico atleta colombiano

Mediante un comunicado, la Secretaría del Deporte de Cali confirmó el deceso de Jaime Aparicio y exaltó su trayectoria deportiva.

"Jaime Aparicio Rodewaldt, histórico atleta residenciado desde muy joven en Cali y cuyo nombre se adoptó para bautizar la Unidad Deportiva Panamericana, falleció la mañana del jueves 7 de mayo de 2026, en la capital vallecaucana", se comenzó escribiendo.

"Entre sus logros se cuentan la medalla de oro en los 400 metros con vallas de los Juegos Bolivarianos de 1947, así como la de plata en los 400 metros planos. Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950 volvió a dominar los 400 metros con vallas, categoría en la que también hizo la diferencia en los Juegos Panamericanos de 1951 en Buenos Aires. Además, también ganó el oro en los 400 metros con vallas, la plata en los 200 metros del Suramericano de Sao Paulo, además de otra presea plateada en los Juegos Panamericanos de 1955, en Ciudad de México", se añadió.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, también lamentó la muerte del atleta Jaime Aparicio

En su cuenta de X, Alejandro Eder, el alcalde de Cali, expresó un sentido mensaje de condolencias por la muerte de Jaime Aparicio.

"Lamento con profunda tristeza el fallecimiento de Jaime Aparicio a sus 96 años. Fue una de las figuras más grandes en la historia del deporte colombiano y un orgullo inmenso para nuestra ciudad", indicó.

"Gracias a él, Cali logró consolidarse como capital deportiva de América. Deja un legado de disciplina, excelencia y amor por nuestra ciudad que permanecerá para siempre. A su familia, amigos y a todo el deporte colombiano, nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento", concluyó.