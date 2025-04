Encuentran a joven que había desaparecido el día de su grado en Bogotá: estaba en un hotel

En las recientes horas, las autoridades de Bogotá confirmaron que fue hallado con vida un joven de 23 años que había sido reportado como desaparecido el pasado 7 de abril.

Hallan con vida al joven de 23 años que había desaparecido en Bogotá

El estudiante de la Universidad de los Andes, identificado como Emanuel Morales Botero, debía presentarse a su ceremonia de grado el pasado lunes, pero horas antes, le notificó a su familia que debía ir a la peluquería y nunca regresó.

Sus familiares, pasadas las horas, avisaron a las autoridades para dar con el paradero del joven. Y según versiones preliminares, había sido captado por cámaras de seguridad del sector de Rosales.

“Lo alcanzaron a ver pasando la Circunvalar. Su novia lo vio por unos edificios acá cerca y pasó la Circunvalar. Iba con una chaqueta verde, polo, de cremallera delante, un pantalón, caqui, tenis y el moral”, aseguró María Elena Botero, madre del joven, en diálogo con este medio.

Sin embargo, sobre las 10:00 p.m. de este martes 8 de abril, se conoció un comunicado compartido por la familia de Emanuel en el que se confirmó que fue hallado a salvo.

“Por medio del presente comunicado informamos que nuestro hijo Emanuel Morales Botero ya se encuentra con sus familiares en un lugar seguro con el acompañamiento de distintas autoridades”, se lee en el documento.

Hallan en Neiva a Emanuel Morales, joven que había desaparecido en Bogotá

Adicionalmente, agradecieron a “la comunidad y a todas las personas que han estado atentas al caso de nuestro hijo y especialmente reconocer el esfuerzo y trabajo del Gaula, Fiscalía General de la Nación, CTI, la Unidad de Desaparecidos de la Seccional Bogotá CAPIV, la Policía Nacional y todas las entidades del Estado involucradas”.

Información del caso indica que Morales Botero habría sido ubicado en un hotel de Neiva, al que habría llegado por voluntad propia.

Algunas hipótesis que no han sido confirmadas por las autoridades señalan que el joven habría decidido no asistir a la ceremonia debido a que no cumplía con los requisitos para recibir su grado.

Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada por la familia ni las autoridades.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles del caso.