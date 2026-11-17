La estrategia del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para atraer capital extranjero comenzó a tomar forma en Nueva York.

En el marco de la denominada Milagro Week, más de 400 empresarios colombianos sostienen reuniones con inversionistas estadounidenses con el objetivo de concretar proyectos que impulsen sectores clave de la economía nacional.

Desde la capital financiera del mundo, donde las jornadas se desarrollan en sedes como el City Headquarters y posteriormente en instalaciones de JP Morgan, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, destacaron que ya se han identificado 250 proyectos de inversión en áreas como infraestructura, energía, tecnología, agroindustria, farmacéutica y minería.

Nueva York abre sus puertas a la estrategia de inversión colombiana

La primera edición de la Milagro Week fue organizada en Estados Unidos debido a que ese país continúa siendo el principal socio inversionista de Colombia. Durante las ruedas de negocios, empresarios y funcionarios buscan conectar proyectos estratégicos con potenciales financiadores internacionales.

El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que la iniciativa ya deja resultados concretos. Según indicó, se han anunciado inversiones privadas por US$25.900 millones que llegarían al país durante los próximos tres años.

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“Estos proyectos conectan al campesino con los mercados, generan empleo, promueven la formación de técnicos e ingenieros y permiten aprovechar el talento humano colombiano”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, señaló que uno de los mensajes centrales del Gobierno a los inversionistas es la garantía de seguridad física y jurídica para quienes decidan llevar sus recursos al país.

Ruedas de negocios y primeros “campanazos” de inversión

La dinámica del evento gira alrededor de cerca de 300 reuniones de negocios entre representantes gubernamentales, empresas colombianas e inversionistas estadounidenses. En estos encuentros se presentan proyectos y se negocian posibles acuerdos de financiación.

Uno de los anuncios destacados se produjo durante una mesa dedicada a minerales críticos, donde se concretó una inversión de US$100 millones destinada a actividades de exploración en el departamento de Caldas.

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Los organizadores consideran que este tipo de acuerdos son los llamados “campanazos” de la jornada, es decir, resultados concretos que reflejan el interés del mercado internacional en participar en la recuperación y el crecimiento económico de Colombia.

Mientras continúan las reuniones en Nueva York, el Gobierno espera que en los próximos días se cierren nuevos negocios que fortalezcan sectores estratégicos y contribuyan a la generación de empleo y desarrollo en distintas regiones del país.

La apuesta es que la Milagro Week se convierta en una plataforma internacional que, además de Estados Unidos, llegue próximamente a Europa y Asia para atraer más inversión hacia Colombia.