CANAL RCN
Colombia

Paso a paso: así fue como varios hombres robaron un restaurante en Bogotá y tuvieron un intento fallido de huida

Un hombre de 23 años y dos menores de 15 y 17 años fueron los capturados.

Capturados por hurto en restaurante de Bogotá
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Valentina Bernal

enero 27 de 2026
07:23 a. m.
En el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, varios sujetos ingresaron de manera agresiva a un restaurante con la intención de cometer un hurto.

Los responsables creyeron que el robo sería rápido y sin consecuencias, pero la reacción inmediata de la Policía frustró la huida.

Hombres intentaron robar en un restaurante en Bogotá, pero fueron capturados

Según la información oficial, un hombre de 23 años junto a dos menores de edad, de 15 y 17 años, habrían ingresado de forma violenta al establecimiento de comercio.

Durante el asalto, los implicados intimidaron a las personas que estaban en el lugar haciendo uso de un arma de fuego tipo traumática, con la que lograron someter a las víctimas.

En medio del hurto, los delincuentes se apoderaron de varios elementos pertenecientes a quienes se encontraban en el restaurante. Además, durante el hecho, el administrador del establecimiento resultó lesionado.

Tras cometer el robo, los responsables emprendieron la huida en un vehículo, con la intención de escapar del sector. Sin embargo, la reacción de la ciudadanía, que alertó a las autoridades, permitió que una patrulla de vigilancia que se encontraba cerca del lugar activara un plan candado.

Capturaron a ladrones que irrumpieron en un restaurante en Bosa

Gracias al despliegue, los uniformados lograron interceptar el vehículo cuadras más adelante, evitando que los implicados escaparan. Durante el procedimiento, a los sujetos se les encontró en su poder un arma de fuego tipo traumática y los elementos que minutos antes habían sido hurtados en el restaurante.

Como resultado del operativo, el hombre de 23 años fue capturado, mientras que los dos menores fueron aprehendidos por los delitos de hurto y lesiones personales.

