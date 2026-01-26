CANAL RCN
Colombia

Esta es la estación de Transmilenio que reemplazará a la de Avenida Jiménez, en pleno centro de Bogotá

Desde este sábado 31 de enero, uno de los puntos neurálgicos de Transmilenio en el centro de Bogotá dejará de operar. La estación Avenida Jiménez sobre la Caracas cierra temporalmente.

Foto: archivo Noticias RCN / Transmilenio

Noticias RCN

enero 26 de 2026
02:43 p. m.
El centro de Bogotá se prepara para un cambio significativo en su movilidad cotidiana. A partir de este sábado 31 de enero, la estación Avenida Jiménez de Transmilenio, sobre la avenida Caracas, suspenderá su operación para dar paso a una nueva etapa de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La medida, aunque será temporal, impacta a miles de usuarios que diariamente utilizan este punto como conexión estratégica entre varias troncales.

Transmilenio pondrá en funcionamiento de manera simultánea otra estación para movilizarse desde el corazón de Bogotá por donde transitan miles de personas a diario.

¿Cuál es la estación de Transmilenio que reemplazará la Avenida Jiménez?

La estación temporal Avenida Jiménez, localizada sobre la troncal Caracas Centro, entre las calles 10 y 8, a unos 300 metros del acceso tradicional al túnel peatonal.

Esta nueva infraestructura contará con tres vagones y asumirá buena parte de la operación que antes se realizaba en la estación cerrada.

El cierre implica que los tres vagones ubicados sobre la avenida Caracas en la estación Avenida Jiménez dejarán de operar, así como el acceso al túnel y la salida por la calle 11.

No obstante, permanecerán activos los dos vagones ubicados sobre la avenida Jiménez con acceso por la carrera 12, desde donde seguirán funcionando rutas como la F23, F51 y la ruta 5 hacia las Américas, además de servicios como J70, J23 y M51.

