En la tarde de este lunes 23 de noviembre, las autoridades informaron que fue hallado sin vida el estudiante de segundo semestre en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes que había sido reportado como desaparecido.

La hipótesis que se maneja es que el joven Gabriel Cárdenas Morales se habría quitado la vida. La última vez que se supo algo de él había sido el pasado jueves 19 de noviembre, cuando pidió desde su vivienda en la localidad de Kennedy un servicio de transporte por aplicación para ir a la universidad.

Gabriel había desaparecido el 19 de noviembre

Al parecer, el menor de 17 años iba tarde para sus clases. Si bien la familia recibió un mensaje supuestamente enviado por él en el que dijo que había llegado a la sede universitaria, en realidad no hay registros de que haya arribado al sitio.

“También nos dijo que iba por Barichara, que es una zona de residencias universitarias de Los Andes. Por eso sabemos que llegó a cercanías de la universidad”, afirmó la mamá del joven, Viviana Morales, en diálogo con Noticias RCN. Después de eso, no hubo más mensajes.

Joven estaba becado en Los Andes

Gabriel estaba becado en la universidad y fue uno de los mejores en las Pruebas Saber Pro. La beca la obtuvo gracias a sus calificaciones que le permitieron participar en Talentos Excepcionales, convocatoria de la Alcaldía de Bogotá.

Las últimas imágenes sobre el menor muestran el momento en el que tomó el ascensor del edificio cuando salía rumbo a Los Andes. La familia, además, fue informada de que él habría sido visto desorientado en la carrera 30 con calle 19.

De acuerdo con la información conocida por La FM, al parecer el menor hizo un movimiento financiero por 10.200 pesos. Este precio habría sido el que pagó cuando se transportó en una motocicleta que solicitó por la aplicación.