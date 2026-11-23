Tras una evaluación de las condiciones técnicas, ambientales y sociales de dos proyectos de hidrocarburos en 1. Orocué, Casanare, y 2. Cabuyaro y Puerto López, Meta, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó las licencias para iniciar actividades de exploración o explotación en ambos departamentos.

En concreto, las “decisiones corresponden al otorgamiento de la Licencia Ambiental para el Campo Tapir Sureste, en Casanare, para exploración y producción y a la modificación de licencia para el paso a etapa de explotación del proyecto CPO-5, en el Meta”.

Sin embargo, en ambos proyectos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales fijó condiciones para el avance de la actividad petrolera, teniendo en cuenta criterios de control ambiental y gestión de impactos, entre otros.

Licencia permitirá la exploración y producción en el proyecto ‘Campo Tapir Sureste’ de Casanare:

La primera licencia concedida por la ANLA permitirá adelantar actividades de exploración y producción con la perforación de 35 pozos convencionales, en el proyecto Campo Tapir Sureste, de Orocué, Casanare.

Se aprobó la intervención de 234,81 hectáreas, la construcción de una Central de Facilidades de Producción, 25 kilómetros de vías y la adecuación de otros 20,57 kilómetros de vías e infraestructura eléctrica, a cambio de una compensación biótica y protección de los ecosistemas en 919,12 hectáreas.

Las aguas residuales se dispondrán en cinco Zonas de Disposición de Aguas Residuales y el proyecto deberá trabajar de forma paralela en la “preservación de bosques asociados a fuentes hídricas y la rehabilitación de vegetación secundaria, pastos y herbazales mediante acuerdos de conservación, adquisición de predios y pago por servicios ambientales”.

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Licencia concedida en Meta permitirá pasar de la fase exploratoria a la fase de desarrollo en la CPO-5:

De otro lado, la licencia concedida por la ANLA en el departamento del Meta permitirá que el Área de Perforación Exploratoria CPO5 se convierta en el Área de Desarrollo CPO-5, en los municipios de Cabuyaro y Puerto López.

“Esta decisión habilita la etapa de explotación dentro de un polígono de 141.027,56 hectáreas y su alcance incluye hasta 40 nuevas locaciones de producción, 10 Centrales de Facilidades de Producción (CPF) de hasta 8 hectáreas cada una, 250 kilómetros de nuevas vías de acceso, 250 kilómetros de líneas de flujo, 250 kilómetros de transmisión eléctrica y la incorporación de 2 granjas solares de hasta 10 MWp cada una”, precisó la autoridad nacional.

A cambio, se pondrá en marcha un Plan de Compensación del Componente Biótico en 1.765,92 hectáreas en las que serán protegidos los distintos ecosistemas, recuperadas las áreas transformadas y se promoverá su enriquecimiento con el cuidado especies nativas, el control de especies invasoras y el mecanismo de Pago por Servicios Ambientales.