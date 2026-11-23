Habitantes del Caribe colombiano estarían considerando si encender o no la Navidad en 2026, tras el anuncio de un incremento en la tarifa del kilovatio hora (kWh) que afectaría a los departamentos del Magdalena, Atlántico y La Guajira.

Se trata de un incremento de 76 pesos que, en diciembre, llevaría el kilovatio hora de 936 a 1.012 pesos.

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La intervenida empresa de energía Air-e informó que el incremento responde, principalmente, a una subida en los costos de restricciones del sistema eléctrico nacional.

Según explicó el agente especial de la compañía, Ramiro Castilla, “a través del cargo de restricciones se remuneran los mayores costos de la generación térmica, tan importante para garantizar la prestación del servicio en todo el país”.

Hogares del Caribe colombiano optarían por el pico y placa navideño para celebrar las fiestas:

Para evitar que el aumento de tarifa termine por apagar el espíritu navideño, los hogares del Caribe colombiano estarían pensando en adoptar la medida de pico y placa navideño.

Consiste en desconectar algunos electrodomésticos, como la lavadora, la nevera y el microondas, cuando enciendan sus decoraciones, aunque por un tiempo menor del que solían hacerlo.

La barranquillera Betty Herrera optó por decorar semanas después, para evitar el impulso de encender sus luces: “Me tiene bastante preocupada. Por eso he atrasado un poco la decoración. Solía hacerla a principios de noviembre, pero este año voy apenas iniciando, porque el costo va a aumentar”.

Ante el aumento en la tarifa de energía y el sistema de premio/castigo por el consumo durante El Niño, los habitantes de la región hicieron un llamado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para revisar el cobro y permitirles celebrar en estas fechas.