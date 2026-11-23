La situación económica de América de Cali sigue generando cuestionamientos después de que Iván Vélez, gerente deportivo de la institución, se refiriera a los pagos pendientes con los integrantes del equipo.

Durante la presentación de Postobón como patrocinador del club, Vélez habló sobre el trabajo que se viene realizando para equilibrar las finanzas de la institución y fue directo al describir el panorama:

"Totalmente al día no estamos, faltan unas cositas, pero hay la voluntad, siempre ha estado", dijo a David Anaya tras la rueda de prensa.

La declaración del gerente deportivo se conoce después de que circulara una versión periodística según la cual América ya habría normalizado el pago de los salarios y solamente tendría premios pendientes. Sin embargo, las palabras de Vélez muestran que todavía existen compromisos económicos sin resolver.

¿Qué dijo Iván Vélez sobre los pagos pendientes en América de Cali?

El directivo aseguró que la institución trabaja para ponerse al día y destacó que la solución depende de un esfuerzo conjunto. Aunque reconoció que todavía faltan asuntos por solucionar, insistió en que existe disposición para cumplir con las obligaciones económicas del club.

«Esto es un trabajo en equipo y necesitamos de nuestra gente. A los que han estado todo el semestre, por favor, no me desfallezcan, y a los que vienen, que nos vengan a sumar con buena energía», expresó Vélez durante su intervención.

El gerente deportivo también aprovechó el espacio para pedirle a la hinchada que continúe acompañando al equipo en esta etapa de la temporada. América afronta compromisos importantes y mantiene como objetivo luchar por el título.

América de Cali vuelve a concentrar previo al clásico

El técnico David González confirmó en rueda de prensa que el equipo estará concentrando nuevamente de cara al clásico vallecaucano de este martes, luego de que en los últimos partidos como local los jugadores llegaran por su cuenta antes del partido a modo de protesta por las obligaciones pendientes.

González había manifestado a los directivos de la institución que era hora para arreglar las situaciones económicas que habían afectado al plantel, pues en estas instancias definitivas cualquier detalle podría significar un campeonato.