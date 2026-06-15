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Primera salida en el Mundial 2026: técnico fue despedido tras una dura goleada en el debut

Túnez tomó una drástica decisión tras caer 5-1 ante Suecia en el Mundial 2026. Sabri Lamouchi se convirtió en el primer entrenador despedido durante la Copa del Mundo.

FIFA: DT de Túnez fue despedido
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 15 de 2026
10:50 a. m.
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El Mundial 2026 ya dejó su primera gran sorpresa fuera de la cancha. La selección de Túnez decidió despedir a su entrenador, Sabri Lamouchi, apenas horas después de la contundente derrota 5-1 frente a Suecia en el debut del grupo F.

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La decisión convierte a Lamouchi en el primer director técnico que pierde su cargo durante la actual Copa del Mundo, una medida que refleja la preocupación de la federación tunecina por el rendimiento mostrado en el estreno mundialista.

El conjunto africano fue ampliamente superado por una selección sueca que aprovechó cada error defensivo para construir una goleada que lo dejó como líder de su zona tras el empate entre Países Bajos y Japón.

La goleada que desencadenó la crisis

Suecia abrió el marcador muy temprano gracias a Yasin Ayari, futbolista de ascendencia tunecina, quien anotó a los siete minutos. Más tarde, Alexander Isak amplió la ventaja y complicó aún más el panorama para los africanos.

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Aunque Omar Rekik logró descontar antes del descanso, la reacción nunca llegó. En la segunda mitad, un error del capitán Ellyes Skhiri facilitó el tercer gol sueco, obra de Viktor Gyökeres.

El dominio europeo continuó hasta el final. Mattias Svanberg marcó apenas segundos después de ingresar al campo y, en tiempo de reposición, Ayari firmó su doblete para sellar el 5-1 definitivo ante más de 50.000 espectadores en el estadio de Monterrey.

Una decisión con antecedentes

La derrota dejó a Túnez en una situación comprometida dentro del grupo F y llevó a sus dirigentes a actuar de inmediato. Aunque el torneo apenas comienza, la federación optó por un cambio de rumbo con la esperanza de mantener opciones de clasificación.

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No es la primera vez que los tunecinos toman una medida similar durante un Mundial. En Francia 1998, la selección africana también destituyó a su entrenador, Henryk Kasperczak, tras un inicio negativo en la competición.

Ahora, con dos partidos todavía por disputar en la fase de grupos, Túnez deberá reorganizarse rápidamente para intentar revertir el difícil panorama y evitar una eliminación temprana en el Mundial 2026.

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