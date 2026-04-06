Guacamaya murió tras electrocutarse con cables de alta tensión en Santa Marta: no es el primer caso

Hay gran consternación y tristeza por la muerte de un guacamayo azul, en Santa Marta, quien perdió la vida tras toparse con cables de alta tensión. El hecho fue documentado por proteccionistas de la zona, quienes se percataron de que el animal ya había perdido la vida, al parecer, por la fulminante descarga eléctrica que recibió.

Sin embargo, este caso no es aislado ya que proteccionistas de la fauna silvestre han reportado más casos de aves exóticas que han perdido la vida bajo las mismas circunstancias.

RELACIONADO 32 animales fueron rescatados por presunto maltrato en tres localidades de Bogotá

Guacamayo muere tras electrocutarse con cables en Santa Marta

La situación ha generado indignación entre los animalistas del país, quienes aseguran que, en ocasiones pasadas, ya han muerto varios tucanes, guacamayas, entre otras aves que al volar libremente se topan con dichas infraestructuras y pierden la vida.

Según Andrés Preciado, defensor de los derechos de los animales en Colombia, esta situación refleja la “falta de intervención” de dichas infraestructuras por lo que hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se tomen medidas preventivas y evitar la muerte de la fauna silvestre.

“Cuántas aves y animales tienen que morir por la falta de intervención a estas estructuras. Nuestra fauna es sagrada y por la incompetencia de ustedes no pueden estar muriendo. Solicitamos una investigación para saber a fondo qué es lo que sucede con tantas denuncias y muertes de animales”, señaló Preciado.

Ciudadanos también solicitaron a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta y a la empresa de energía del Atlántico, Magdalena y La Guajira que se tomen acciones para proteger la vida silvestre.

Así mismo, se hizo un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación para que se lleve a cabo la respectiva inspección y vigilancia del caso.

Dos tucanes murieron electrocutados en Santa Marta

Otro de los casos recientes que han generado gran indignación corresponde a la muerte de dos tucanes, en la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes hicieron contacto con los cables de alto voltaje que se encontraban en la zona.

“Las aves rapaces son especies que sufren electrocución constantemente por las precarias instalaciones eléctricas que existen en Colombia, sin ningún tipo de protección para la fauna silvestre. Estamos atrasados en muchos años con respecto a otros países”, señaló la Fundación Águilas de los Andes.