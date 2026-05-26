Mindefensa reporta riesgos en elecciones presidenciales: 32 municipios con afectación violenta y 38 con delitos electorales

En la mañana de este martes se desarrolló una reunión clave entre el registrador nacional Hernán Penagos, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el procurador general Gregorio Eljach, con el objetivo de revisar los avances y medidas del Plan Democracia de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo. El encuentro contó además con la participación de la directora de la MOE, Alejandra Barrios, como representante de la sociedad civil.

Balance institucional y sesión permanente

El procurador Gregorio Eljach destacó que “se ha hecho un balance de la información que se tiene disponible, se compartieron las informaciones, se presentaron las inquietudes, básicamente el objeto ha sido y seguirá siendo proteger el evento eleccionario del 31 de mayo”.

Añadió que la mesa de trabajo convocada por la Procuraduría se declaró en sesión permanente hasta el 1 de junio, con comunicación continua entre las instituciones para garantizar la protección de la democracia.

Eljach subrayó que “no se ha encontrado una amenaza real, evidente, no hay prueba alguna de que el proceso vaya a ser afectado en su realización, ni en la parte rural, ni en la parte urbana”, y confirmó que el registrador nacional será el vocero oficial de esta mesa hasta la culminación del proceso electoral.

Seguridad, logística y distribución del material electoral

El registrador Hernán Penagos informó que el material electoral ya se encuentra en proceso de distribución en todo el país, con seguimiento mediante georreferenciación y acompañamiento de la fuerza pública. “El material electoral se está distribuyendo sin ningún contratiempo… todas las mesas y puestos de votación, cerca de ciento veintidós mil, están garantizadas hasta el día de hoy”, aseguró.

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Penagos también explicó que algunos traslados de puestos de votación se han dado por razones logísticas en Antioquia, Cundinamarca y Bogotá, pero descartó cambios por motivos de seguridad. Además, reiteró que las comisiones municipales y departamentales de seguimiento serán las encargadas de evaluar cualquier incidencia.

32 municipios estarían en riesgo de afectación violenta

Por su parte, el ministro de Defensa Pedro Sánchez enfatizó que el Plan Democracia busca proteger tanto a los votantes como la infraestructura física y cibernética del proceso. “Se está eligiendo la persona que concentra el mayor poder del Estado… nuestro enfoque es prevención, protección y respuesta”, señaló.

El ministro reveló que se han identificado 32 municipios con riesgo de afectación violenta y 38 con riesgo de delitos electorales graves, como la compra de votos. En lo corrido del año, las operaciones ofensivas han permitido neutralizar a 1.543 integrantes de grupos criminales, aunque con un alto costo: “hemos perdido 41 militares y policías que nos han asesinado, y 272 que han sido heridos”, lamentó.