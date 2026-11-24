Esta donación, liderada por Fanalca, Honda Motos y la Alcaldía de Cali, impulsa la recuperación educativa en la capital vallecaucana y proyecta más entregas tecnológicas en el Valle del Cauca.

¿Cómo fue la entrega de tabletas y computadores en Cali tras el terremoto?

Con el propósito de evitar que los niños y jóvenes interrumpan sus procesos académicos tras la emergencia provocada por el sismo del pasado 10 de agosto, el sector privado concretó este 24 de noviembre de 2026 la entrega de 400 herramientas tecnológicas en Santiago de Cali. El paquete está compuesto por 300 tabletas y 100 computadores de marca Lenovo , destinados directamente a fortalecer las aulas de 13 instituciones educativas oficiales ubicadas en distintos sectores de la ciudad.

El acto simbólico de adjudicación tuvo lugar en la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina, situada en el barrio San Luis, en el nororiente de la capital vallecaucana. Desde este plantel se formalizó el traspaso de los equipos que impactarán de manera directa la formación escolar de 11.019 niños y niñas caleños.

Alianza entre el sector privado y la Alcaldía de Cali por la educación

Esta dotación tecnológica es el resultado de la articulación entre la empresa privada y la administración distrital. Por un lado, la donación fue ejecutada por Fanalca y Honda Motos en el marco de Reconstruir con Propósito, una apuesta del sector empresarial vallecaucano creada para apoyar la recuperación tras el movimiento telúrico. Por otro, la iniciativa se integró con En Modo Esperanza, programa de la Alcaldía de Santiago de Cali liderado por la gestora social del Distrito para impulsar el restablecimiento social y educativo de la ciudad.

Durante la jornada en el barrio San Luis participaron directivos empresariales, autoridades locales y representantes de la comunidad educativa:

Por el sector público: el alcalde de Cali, Alejandro Eder; la gestora social del Distrito, Taliana Vargas; y la secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas.

el alcalde de Cali, Alejandro Eder; la gestora social del Distrito, Taliana Vargas; y la secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas. Por el sector privado y gremial: el presidente de Fanalca, Joaquín Losada; el vicepresidente de Honda Motos en Brasil, Latinoamérica y Estados Unidos, Ishii-san; y la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa.

el presidente de Fanalca, Joaquín Losada; el vicepresidente de Honda Motos en Brasil, Latinoamérica y Estados Unidos, Ishii-san; y la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa. Por la comunidad académica: los rectores y estudiantes voceros de los planteles educativos que recibieron la dotación tecnológica.

Lista completa de los 13 colegios beneficiados en Cali con equipos Lenovo

La distribución de los 100 computadores y las 300 tabletas se organizó según las necesidades de cada plantel oficial de Cali, priorizando tanto instituciones técnicas industriales como colegios de distintas comunas y zonas rurales de la ciudad:

La I.E. Técnico Industrial Antonio José Camacho recibió tanto computadores como tabletas (55 dispositivos en total), mientras que tres instituciones técnicas recibieron lotes de 25 computadores cada una y nueve planteles recibieron módulos de 30 tabletas.

¿Qué municipios del Valle del Cauca recibirán los próximos 905 dispositivos?

El despliegue en Santiago de Cali representa la primera etapa de un compromiso regional más amplio. En total, la iniciativa contempla la entrega de 1.305 dispositivos tecnológicos en el departamento, por lo que los 905 equipos restantes serán distribuidos próximamente fuera de la capital vallecaucana.

De acuerdo con el cronograma de la alianza, estas próximas entregas llegarán a instituciones educativas del distrito portuario de Buenaventura y de municipios del norte del Valle del Cauca, entre los que se encuentran Ansermanuevo, Dagua, El Águila, El Dovio, Guacarí, San Pedro, Toro, Trujillo, Vijes, Yotoco y Zarzal, ampliando así el alcance de la recuperación educativa en toda la región.