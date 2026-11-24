La ‘Encuesta de Percepción Ciudadana’, de Bogotá Cómo Vamos, reveló un panorama inquietante en 2026 sobre el cuidado de la salud física y mental de los habitantes de la capital colombiana.

“Por primera vez”, la satisfacción “con el estado de salud mental” decayó “a niveles similares al estado de salud física” y “los jóvenes perciben tener menores niveles de salud mental con niveles de salud física similares a los otros grupos” etarios.

76 % de los habitantes de Bogotá se sienten satisfechos con el estado de su salud mental y 71,8 %, con el estado de su salud física. Sin embargo, el nivel de satisfacción cambia dependiendo de la edad.

Entre los mayores de 55 años, el nivel de satisfacción por su estado de salud mental es del 83,2 % y por el estado de su salud física es del 66,5 %, entre las personas de 46 a 55 años es de 77,5 % y 67,4 %, entre las personas de 36 a 45 años es de 75 % y 70,9 %, entre las personas de 26 a 35 años es de 72,1 % y 77,7 %, y entre las personas de 18 a 25 años es de 68,5 % y 78,3 %.

¿Qué es lo que más afecta la salud mental de los bogotanos?

La misma Encuesta de Percepción Ciudadana reveló que 24 % de los habitantes de Bogotá consideran que el estrés laboral o académico afecta su salud mental; 21 % culpa a su situación económica; 13 %, a los problemas de familia, y 5 %, a las relaciones afectivas.

Sin embargo, un 46 % no ve necesario tomar acciones para tratar su salud mental; 16 % suele conversar sobre el tema con su pareja, amigos o familiares; 14 % ha adoptado una vida más activa, 10 % ha agendado una cita en su EPS; otro 10 % ha asistido a espacios religiosos, y un 9 % ha acudido a citas particulares.

El tema no es menor. “Salud y educación continúan siendo los dos temas que más le preocupan a la ciudadanía”. De hecho, ocupan el primer y segundo lugar entre los temas que el 55 % y 54 % de los bogotanos consideran prioritarios.

Además, solo un 53,2 % de las personas que utilizaron un servicio de salud en el último año dijeron sentirse satisfechas con la atención recibida.