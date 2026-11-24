Una enorme polémica se armó en la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, luego de que la FCF diera a conocer los audios del VAR de la controversial expulsión que se dio en contra de Atlético Nacional en su duelo con Once Caldas.

La comisión arbitral admitió públicamente que Ospina se había equivocado. Aunque el VAR lo llamó para que rectificara, el juez central se mantuvo en su decisión y le sacó la tarjeta roja a Marín, jugadro del equipo verdolaga.

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Ante esta polémica, se ha conocido en las últimas horas que la comisión tomó una dura decisión con Ospina.

El castigo contra Jhon Ospina

El analista y exárbitro, Wilmer Barahona, aseguró que Ospina fue citado a descargos ante la comisión y además que no tendrá más participación en los duelos que restan de la liga colombiana.

“Después de una reunión de la Comisión Arbitral, se habría tomado la decisión de no contar con el árbitro Jhon Ospina, del Quindío, para lo que resta del torneo”, informó el exárbitro en su cuenta de X.

¿Cuál será el cuerpo arbitral para el duelo entre DIM y Nacional?

Para el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II (miércoles 25 de noviembre a las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot), la Comisión Arbitral designó el siguiente equipo de jueces.

Árbitro central: Carlos Betancur (Valle)

Asistente 1: Roberto Padilla

Asistente 2: Deivy Guetio

Cuarto árbitro: Guillermo Agudelo

VAR: Fernando Acuña

AVAR: Luis Trujillo

La designación de Betancur generó revuelo previo al compromiso debido a que el DIM publicó un comunicado oficial respaldando su nombramiento y pidiendo tranquilidad y respeto tras las polémicas arbitrales de la primera jornada.