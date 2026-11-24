El Ministerio de Transporte publicó para comentarios el proyecto de resolución que establece los valores comerciales de los vehículos que servirán como base gravable para calcular el impuesto vehicular durante 2027.

El documento contempla un incremento máximo del 6,3 % en los avalúos, porcentaje que corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses corridos a octubre de 2026.

El ajuste del 6,3 % no significa que todos los vehículos tendrán necesariamente ese incremento en su base gravable. La propuesta establece ese porcentaje como el límite máximo de actualización, mientras que los valores dependerán de las características y referencias de cada automotor incluidas en las tablas anexas al proyecto.

¿Cómo se calculará el impuesto vehicular en Colombia para 2027?

De acuerdo con el proyecto de resolución, la base gravable estará determinada por el valor comercial asignado a cada vehículo, teniendo en cuenta variables como marca, línea, cilindraje y modelo. Para determinadas categorías también se considerarán características como capacidad de carga, número de pasajeros y tipo de carrocería.

La metodología contempla dos procedimientos de valoración. El primero es el método de mercado, que compara ofertas y transacciones recientes de vehículos con características similares. El segundo es el método de costo o reposición, utilizado para automotores que no cuentan con un mercado de referencia y que permite estimar su valor a partir del costo de uno equivalente nuevo, descontando la depreciación acumulada.

¿Qué vehículos estarán incluidos en las tablas del impuesto vehicular 2027?

El proyecto contempla nueve tablas de valores comerciales para diferentes categorías: automóviles; camionetas y camperos; camionetas doble cabina; vehículos eléctricos; motocicletas, motocarros y cuatrimotos; vehículos de pasajeros; vehículos de carga; ambulancias y vehículos híbridos.

Una de las precisiones del documento es que las motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos con cilindraje igual o inferior a 125 centímetros cúbicos no serán incluidos en la tabla 5, debido a que no tienen la obligación de pagar este impuesto.

La propuesta también establece condiciones particulares para algunos automotores. Los vehículos antiguos y clásicos tendrán una base gravable equivalente al 50 % del valor establecido para el año modelo 2002. Por su parte, los vehículos blindados tendrán un incremento adicional del 10 % sobre el avalúo correspondiente a su marca, línea, cilindraje y año modelo.

En el caso de los vehículos matriculados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la base gravable corresponderá al 45 % del valor comercial establecido en las tablas generales. Para los vehículos internados temporalmente en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, el porcentaje será del 50 %.

El proyecto también explica cómo proceder cuando un vehículo no aparezca en las tablas. En esos casos, el propietario o la Secretaría de Hacienda podrá utilizar como referencia un automotor de características similares o solicitar al Ministerio de Transporte su inclusión, aportando documentos como la factura de compra, la declaración de importación y la licencia de tránsito.

La resolución todavía corresponde a un proyecto sometido a comentarios ciudadanos. Una vez se expida y publique oficialmente, las nuevas bases gravables se aplicarán exclusivamente a la vigencia fiscal 2027, a partir del primero de enero de ese año.