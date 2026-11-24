El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado más de diez temblores durante el 24 de noviembre de 2026.

Este martes, el primer movimiento telúrico fue en Chocó, exactamente en El Litoral del San Juan. ¿De cuánto fue la magnitud? ¿Dónde han sido los otros epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de noviembre de 2026

1:12 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 43 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), a 45 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 46 de Sipí (Chocó).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 24 de noviembre de 2026?

1:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Cepitá (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

2:23 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Los Santos (Santander) y a 7 de Villanueva (Santander).

2:48 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 44 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 54 de Calima (Valle del Cauca).

4:00 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

4:09 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 49 de El Dovio (Valle del Cauca).

4:23 a.m.

Epicentro: Curití, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Jordán (Santander), a 8 de Curití (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

10:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).

1:26 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

3:09 p.m.

Epicentro: zona fronteriza entre Colombia y Ecuador.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

3:31 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 19 de Uramita (Antioquia) y a 29 de Frontino (Antioquia).

6:07 p.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 7 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 12 de Chocontá (Cundinamarca).