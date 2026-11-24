La reutilización de envases de bebidas comerciales para fabricar y vender productos sin autorización representa un riesgo para los consumidores y una posible vulneración de los derechos de los titulares de las marcas.

En Bogotá, las autoridades identificaron dos inmuebles que presuntamente eran utilizados para desarrollar esta actividad. El hallazgo se produjo gracias a información suministrada por la ciudadanía y a las labores de verificación adelantadas por las patrullas de vigilancia.

¿Dónde funcionaban los establecimientos clandestinos?

De acuerdo con la información entregada, los uniformados identificaron dos propiedades en los barrios Danubio Azul y La Paz. A partir de estos hallazgos, se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento.

Los procedimientos permitieron establecer que uno de los inmuebles funcionaba como una planta clandestina para la elaboración de bebidas, mientras que el otro era utilizado como bodega para almacenar los productos.

Durante los operativos fue capturada en flagrancia una persona, señalada del presunto delito de corrupción de alimentos.

Según el reporte, el detenido registra antecedentes por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, receptación de automotores, actos sexuales con menor de 14 años y falsedad ideológica en documento público.

¿Qué encontraron durante los allanamientos?

En los dos inmuebles, las autoridades incautaron diferentes elementos que, presuntamente, eran utilizados para fabricar, envasar y distribuir las bebidas. Entre los materiales encontrados se encuentran:

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4.322 tapas plásticas.

2.486 envases plásticos vacíos con distintivos de la marca.

1.965 bebidas terminadas y listas para su comercialización.

Cuatro paquetes de insumos para preparar líquidos.

Dos botellas plásticas con una sustancia de color morado que, al parecer, era utilizada en la elaboración de las bebidas.

Una máquina artesanal y otra industrial para realizar el sellado hermético de los envases.

El conjunto de elementos incautados tendría un valor comercial aproximado de 124 millones de pesos.

No tenían autorización para fabricar ni comercializar los productos

Las verificaciones realizadas permitieron establecer que los establecimientos no contaban con documentos que demostraran la procedencia legal de los elementos encontrados. Tampoco tenían autorización de los titulares de la marca para producir o comercializar estas bebidas.

Por esta razón, las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes frente a la actividad ilegal identificada y la persona capturada.

¿Qué dijeron las autoridades?

Tras el operativo, se hizo un llamado a los ciudadanos para que destruyan los envases de este tipo de bebidas de rehidratación oral una vez terminen de consumirlas.

La recomendación busca evitar que personas inescrupulosas reutilicen las botellas para envasar productos de manera clandestina y posteriormente venderlos como si fueran originales.