"Lo peor que le puede pasar a un país es tener un ministro de Hacienda pesimista”, así cerró el ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, una entrevista en la que quiso dar calma a los colombianos que están con incertidumbre por el progreso económico del país. En dialogo con el periódico El Tiempo, Ocampo se refirió a la reforma tributaria, el subsidio a campesinos, el alza en la gasolina y más.

El ministro está feliz con la reforma tributaria que fue aprobada, sin embargo, es consciente de todo lo que viene y de los problemas que se interpondrán en su camino y en el del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Le puede interesar: Se reconocerá el tiempo a quienes cotizaron más de 1.800 semanas de pensión

¿De cuánto será la inflación?

Ocampo afirmó sobre la inflación que “ojalá terminemos, no sé, en 11, 11 y medio por ciento. El aumento de precios al por mayor de alimentos de la Bolsa Mercantil de Colombia ha bajado. Y, a nivel internacional, los precios de los alimentos también vienen bajando. Son dos elementos positivos. Gracias a la baja de la inflación que prevemos para 2023, habrá un aumento del salario real. Los asalariados van a tener un mayor ingreso y eso ayuda a la demanda”.

Respecto al futuro del país, fue enfático en afirmar que “pienso que nos va a ir mejor. De hecho, así lo indican todas las estimaciones que hay hasta ahora comparativas, y me refiero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Cepal, todas indican que Colombia va a ser uno de los países con mejor crecimiento, el año entrante, en América Latina”.

Subsidio a los fertilizantes

Una de las principales razones del aumento de los alimentos en Colombia, tiene que ver con el sobrecosto de los fertilizantes. Por esta razón, Ocampo confirmó que “otorgaremos subsidios a los fertilizantes”.

Al ser consultado por cómo lo harán, explicó que “básicamente, el Ministerio de Agricultura va a dar un bono a los agricultores para que puedan pagar parte de los fertilizantes. No se incluye agricultura totalmente comercial, o sea, la caña de azúcar, la palma africana, el banano de exportación. Es para alimentos y para el café, que ha tenido también problemas con el clima”.

Sobre la gasolina

Ocampo fue enfático en que la gasolina seguirá subiendo progresivamente. “el presidente ha dicho que el ACPM seguirá congelado, por lo menos, hasta mediados del año. Así se contiene el aumento de los precios del transporte de carga y de pasajeros”.

Finalmente, respecto al tema del precio del dólar, afirmó que “Yo espero que no siga subiendo. Los pronósticos de los agentes de mercado no dan para ser pesimistas. Yo creo que finalmente el dólar se va a estabilizar por debajo de los 5.000 pesos. Creo que no hay ninguna razón objetiva para que siga creciendo.