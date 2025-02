“Toqué muchas puertas, pero querían verme en la corte y en el ‘Buen pastor’”, Epa Colombia en Noticias RCN

Han pasado cinco años desde que Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', protagonizó un acto de vandalismo contra una estación de TransMilenio en medio de las protestas del 2019.

Desde entonces, su vida ha estado marcada por un proceso legal, la estigmatización pública y una lucha constante por reivindicarse. Hoy, desde la cárcel, habla con Noticias RCN sobre lo que ha significado este tiempo y su intento por seguir adelante.

'Sí, cometí un delito, pero ya lo he pagado', le contó Epa Colombia Noticias RCN

En la entrevista exclusiva, Barrera reconoció que sus acciones de aquel año tuvieron consecuencias que han afectado profundamente su vida. "Sí, cometí un delito por confiarme en mis amigos. No tenía empleo, no tenía un buen estudio y no sabía realmente lo que estaba haciendo", expresó. Asegura que en ese momento fue influenciada por la movilización social sin medir las repercusiones de sus actos.

Cinco años después, su presente sigue marcado por aquel episodio. Ha pagado con restricciones a su libertad, procesos judiciales y una serie de limitaciones que han afectado su desarrollo personal y empresarial. "He tocado muchas puertas y no ha sido fácil. He intentado salir adelante y demostrar que soy una persona diferente", agregó.

¿Qué pasa con el proceso de ‘Epa Colombia’?

Epa también asegura que su situación legal sigue siendo incierta y que su nuevo abogado aún no le ha comunicado las estrategias a seguir para resolver su caso. Sin embargo, siente que su proceso ha sido injusto, pues considera que ya ha cumplido con las sanciones impuestas desde los hechos de 2019. “Me quitaron las redes sociales, me hicieron pagar una multa, ayudar y resocializar, y eso es lo que he hecho durante estos seis años”, afirmó en la entrevista.

Además, explica que ella tocó muchas puertas, como la de Transmilenio para poder resarcir lo sucedido, pero asegura que solo encontró negativas, y explica que la querían ver en el ‘Buen pastor’.

Si llego a pagar los 5 años ya serían 11 años yo en este tema de aquel 2019, siempre toqué las puertas de ‘Tu llave’ y de Transmilenio. Quiero reparar lo que yo hice, pero ellos responde que me quieren ver en la Corte Suprema para llevarme al Buen Pastor.

Para la influenciadora, el tiempo que ha pasado ha sido suficiente para reparar su error, y aunque ha buscado diferentes vías para solucionar su situación, siente que las puertas siguen cerradas. “Siempre quise arreglar esto de la mejor manera, pero nunca me escucharon”, expresó. Barrera destaca que, a pesar de todo, el país le dio una segunda oportunidad y que su intención siempre ha sido reivindicarse ante la sociedad.

La lucha por una segunda oportunidad de Epa Colombia

Tras el escándalo y la condena, 'Epa Colombia' se dedicó a reconstruir su vida. Se convirtió en empresaria y creó su propia marca de productos capilares, un negocio que, pese a las dificultades, le permitió emplear a otras personas y generar oportunidades. Sin embargo, su historial judicial ha sido un obstáculo constante. "No es fácil cuando la gente te sigue señalando por un error del pasado", confesó.

Durante la entrevista, Barrera también habló sobre su proceso de aprendizaje y las lecciones que ha adquirido en este tiempo. "Si pudiera devolver el tiempo, no lo haría. He aprendido muchas cosas en estos cinco años, pero lo más importante es que quiero demostrar que puedo ser una mejor persona", afirmó.

Mientras sigue cumpliendo su condena, 'Epa Colombia' espera que la sociedad le permita avanzar y dejar atrás su pasado. "Solo quiero salir y seguir construyendo mi vida, pero esta vez de la manera correcta".