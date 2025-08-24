Bruce Mac Master: “Un presidente no puede abusar de su poder con las palabras”

La entrevista entre José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, y Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), dejó varias frases que resumen el momento de tensión que atraviesa el país.

El dirigente gremial, respaldado por la mayoría de empresarios, pero cuestionado desde sectores del Gobierno, habló sin rodeos sobre seguridad, democracia y economía.

Mac Master comenzó refiriéndose al clima de violencia tras los recientes atentados. Para él, Colombia enfrenta un retroceso doloroso:

“Pensábamos que ya habíamos superado la violencia de los años 80 y 90. Hoy volvemos a encontrarnos con ataques terroristas indiscriminados contra la población. Es doloroso ver familias afectadas y grupos armados que creen que pueden negociar con el Estado a punta de terrorismo. Eso no puede ser un mecanismo válido para nada en la vida”.

En su diagnóstico, la responsabilidad recae sobre el Estado. Según explicó, se han debilitado las capacidades de la Fuerza Pública y los recursos no son suficientes. “El Estado tiene la responsabilidad de darnos seguridad y copar el territorio. ¿Cómo es posible que tengamos el presupuesto más alto de la historia y falten helicópteros con mantenimiento o inteligencia para prevenir tragedias como las de Cali o Amalfi?”, cuestionó.

Los señalamientos del presidente Petro

Uno de los puntos más tensos de la conversación fue la relación entre Mac Master y el presidente Gustavo Petro, quien lo ha acusado en varias ocasiones de participar en un supuesto intento de golpe de Estado.

“Me reuní dos veces con Álvaro Leyva porque me pidió citas. Lo que él me expresó son las mismas preocupaciones que luego escribió en sus cartas públicas sobre comportamientos del presidente. Pero jamás se habló de una salida del mandatario”, aclaró.

Y agregó con dureza:

“Un presidente de la República no puede hacer eso. Tiene demasiado poder para no medir sus palabras y, en este caso, las ha usado de forma irresponsable. Si fuera necesario, no dudaríamos en acudir incluso a instancias judiciales dentro o fuera del país para defendernos”.

¿La ANDI como partido político?

El líder gremial también respondió a quienes aseguran que la ANDI se está convirtiendo en una oposición política al Gobierno. “No tenemos ningún interés electoral ni de favorecer a un partido. Lo que sí nos interesa es defender las instituciones: la democracia, la separación de poderes y evitar abusos. Eso no es oposición, es respeto por el Estado de derecho”, dijo.

Recordó que en los foros empresariales han invitado a voces de todo el espectro político: “Han estado desde Claudia López hasta Roy Barreras y Susana Muhamad. También invitamos a Gustavo Bolívar, que no asistió. Lo nuestro es pluralidad, no militancia”.

Reforma tributaria y economía

Otro tema central fue la anunciada reforma tributaria. Para Mac Master, el país no está en condiciones de asumir un nuevo ajuste fiscal:

“El Gobierno le está diciendo al Congreso: apruebe un presupuesto gigantesco y luego apruebe más impuestos para sostenerlo. Pero cada vez que hay una reforma tributaria, lo que pasa es que se le quitan recursos a hogares y empresas para entregárselos al Estado. Y hoy tenemos un gasto público que creció 40% en dos años, con una economía que apenas creció al 1%”.

En su opinión, el Congreso debe revisar primero el presupuesto y, en ese escenario, negar la tributaria.

¿Hay futuro para los empresarios en Colombia?

Ante la incertidumbre política, muchos empresarios se preguntan si deben detener inversiones o buscar opciones en el exterior. Mac Master fue enfático en su mensaje:

“Colombia es la tercera economía de América Latina, con grandes oportunidades. No podemos esperar a que termine este Gobierno para actuar, porque perderíamos más tiempo. Tenemos que trabajar desde ya en competitividad, educación e infraestructura. Hay futuro, pero depende de lo que hagamos hoy”.

La entrevista cerró con un llamado a no caer en discusiones superficiales y mirar más allá de los titulares diarios: “Estamos demasiado enfocados en si el presidente se despertó o qué dijo en Twitter. Nuestros problemas son más profundos: pobreza, falta de competitividad, rezagos en educación. Ahí es donde tenemos que poner la energía como sociedad”.