Las respuestas de Francia Márquez

Fue señalada por algunos de hacer parte un golpe de Estado, otros más la han llamado traidora y, además, se le impuso como viceministro en el Ministerio de la Igualdad a alguien en quien ella no confiaba.

La vicepresidenta Francia Márquez habló con Noticias RCN sobre las recientes polémicas que la han rondado, su distanciamiento del presidente Gustavo Petro y las fuertes declaraciones que dio semanas atrás sobre su papel al interior del Gobierno Nacional y lo que siente desde su posición.

Noticias RCN: Se cumplieron tres años de gobierno, ¿cuál cree que es su mayor logro?

Francia Márquez: No podría hablar de un solo logro, pero puedo resaltar algunos. Desde la Vicepresidencia, coordinando a los distintos sectores de gobierno, he llevado un presupuesto de 2,4 billones de pesos al Pacífico colombiano, desde sectores como salud, agricultura, vivienda, agua potable y saneamiento.

Noticias RCN: ¿Pero sí se ven esos 2,4 billones de pesos?

Francia Márquez: Estos recursos son de proyectos que ya se han contratado y que ya se han hecho.

Uno de esos que llevo en el corazón es la Universidad del Valle, en el municipio de Suárez; otro es la plazoleta de la paz en Miranda, un espacio regional de paz que ya casi está en un 80%. El parque Chicao en Santander de Quilichao.

Noticias RCN: ¿Cree que los caucanos pueden decir que usted le ha cumplido a su tierra?

Francia Márquez: Le estoy cumpliendo a mi región y a Colombia, porque cerrar las brechas de inequidad en esos territorios más olvidados es cumplirle al país. Entendiendo que voy a salir y quisiera dejar la región transformada, estamos trabajando la creación de una política pública de desarrollo integral para el Pacífico. Llevamos año y medio trabajando entre Planeación Nacional y la Vicepresidencia, y coordinando todos los sectores del Gobierno Nacional para llevar a dignidad al Pacífico.

Noticias RCN: ¿En qué quedó eso de “vivir sabroso”?

Francia Márquez: Para mí vivir sabroso es sembrar dignidad y paz. Nosotros acabamos de crear una institución, y tengo que decir que me siento satisfecha con lo que he hecho; crear una institución que se preocupa por cerrar las brechas de inequidad y desigualdad, y garantizar los derechos a los sujetos que son de especial protección constitucional en este país.

Yo dejé esta institución creada, con presupuestos específicos para atender esas 14 poblaciones que se aprobaron en la ley que creó el Ministerio.

Noticias RCN: ¿Y cuáles son los resultados del Ministerio de la Igualdad?

Francia Márquez: Mi tarea principal hasta ahora fue crear la institución, hasta ahí pude llegar. Ahora los que lleguen tienen que ejecutar.

Noticias RCN: A propósito de eso, ¿cuál fue el rollo que usted tuvo con el viceministro de entonces, Juan Carlos Florián, que hoy es el nuevo ministro?

Francia Márquez: Ninguno, o no tuve ningún problema. El presidente me dijo: tenemos que nombrar a Juan Florián, yo no lo conocía, yo asumí el mandato del presidente.

Alcancé a anunciar que él sería el viceministro de las diversidades y se me vino un mundo de agresiones, porque aparecieron videos e imágenes en redes sociales de su vida privada. Yo le dije al presidente que yo he vivido demasiadas agresiones por ser una mujer negra, por estar ocupando este lugar, y no quería exponerme a un nivel mayor de violencias y que por eso no lo nombraba.

Le dije: usted es el presidente y si me dice que lo tengo que nombrar, yo no me voy a exponer. Como mujer víctima, tengo derecho a protegerme, y fue en ese momento que presenté mi carta de renuncia al presidente y él no me la aceptó.

Noticias RCN: ¿Qué piensa usted de Juan Carlos Florián?

Francia Márquez: Yo no conozco mucho a Juan Carlos Florián, vi su perfil profesional y cumplía los requisitos para ser un funcionario público.

La razón por la que en su momento no lo nombre, fue porque no me quería exponer a violencias. Y su nombramiento ha sido una decisión del presidente, así que yo la respeto.

Noticias RCN: ¿Usted qué sintió cuando el presidente dijo “a mí ningún negro me va a venir a decir que excluya a un actor porno”?

Francia Márquez: Este gobierno progresista o popular se eligió con los votos del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Sin nuestra participación masiva, este gobierno no hubiera sido posible.

Vivimos en una sociedad racista y el racismo de izquierda o derecha hay que erradicarlo. Estamos en un gobierno que expresa acciones racistas y mi llamado es a erradicarlo.

Noticias RCN: ¿Le dolió lo que dijo el presidente?

Francia Márquez: Claro que sí, duele.

No hemos hablado de eso todavía.

Noticias RCN: ¿Cómo está su relación con el presidente?

Francia Márquez: En una familia siempre hay dificultades y la tarea es que tenemos que seguir en lo que nos queda de gobierno, poniendo nuestras diferencias, discutiendo sobre ellas, pero poniendo lo que nos interesa que es el bienestar de todos los colombianos y colombianas.

Noticias RCN: ¿Hasta cuándo va a aguantar Francia Márquez tanto maltrato?

Francia Márquez: El racismo y la violencia que he vivido ha sido sobre todo sembrada por medios de comunicación. Dese niña he visto a mi mamá trabajando para sacarnos adelante y darnos de comer. He visto a la sociedad acusadora diciendo: usted no sirve.

Noticias RCN: Una columnista escribió sobre su silencio y que, probablemente se debía a cuotas suyas en el gobierno, ¿qué piensa de eso?

Francia Márquez: Decirle a ella que yo no vengo de ninguna casa política. Gracias a Dios yo llegué aquí y no le debo a nadie más que al pueblo colombiano mi elección.

Yo no estoy haciendo cálculos políticos, ni llegué por burocracia, llegué por resultados.

Noticias RCN: ¿Alguna vez ha pensado en renunciar?

Francia Márquez: Nunca, yo soy una mujer que honra la palabra y el pueblo colombiano me eligió para estar aquí todo el periodo.

Noticias RCN: ¿Qué hace cuando le dan esos ataques de rabia, tristeza o indignación?

Francia Márquez: Escucho música, bailo y me tomo unos cuantos viches.

Noticias RCN: ¿En qué momento terminó metida en el cuento del golpe de Estado? ¿Cuál era su relación Álvaro Leyva?

Francia Márquez: La verdad no sé por qué él me terminó mencionando en esas grabaciones, pero eso tendrá que responderlo él.

Noticias RCN: ¿A quién iba dirigida su frase de: “pasé de ser una heroína a una traidora”?

Francia Márquez: A muchas personas que salieron sin pruebas a acusarme de traidora, que había gestado junto a Leyva tumbar al presidente. Me dolió que sin evidencias me acusaran de traidora.

Noticias RCN: ¿Cuál ha sido el momento más difícil en estos tres años de gobierno?

Francia Márquez: Varios. Me duele lo que pasa en términos de violencia en este país. Lo que pasa en la región del Pacífico, la inseguridad en el Catatumbo.

Noticias RCN: Quiero que le hable a los que dicen: un día creí en Francia, pero hoy me tiene decepcionado…

Francia Márquez: Decirles que aquí sigo siendo la misma, sigo siendo la misma mujer con el corazón bien puesto y poniendo dodo mi esfuerzo y capacidad para llevar respuestas a esas personas que tanto lo necesitan.

Hoy puedo decirle que con los recursos que he manejado desde la vicepresidencia hemos beneficiado en términos de iniciativas productivas a 63.000 mujeres de territorios que se están transformando.