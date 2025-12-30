CANAL RCN
Colombia Video

Así eran los atemorizantes panfletos de un extorsionista en Bogotá: se la pasaba con una granada

Este hombre pertenecía a Los Satanás, banda que cometió un asesinato en Bosa hace pocos días.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
05:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía logró ubicar a un hombre que se dedicaba a extorsionar y amenazar con explosivos a los comerciantes en Bogotá.

Nuevos detalles sobre la misteriosa muerte de una mujer en conocido centro comercial de Bogotá
RELACIONADO

Nuevos detalles sobre la misteriosa muerte de una mujer en conocido centro comercial de Bogotá

Este hombre extranjero de 21 años fue encontrado en el barrio Palenque por la localidad de Kennedy. Eran varios los ciudadanos que lo denunciaron por sus extorsiones, las cuales se remontan a varios meses.

Extorsionista pertenecía a Los Satanás

Inclusive, tenía todo listo para cometer un atentado; dado que, al momento de requisarlo, le encontraron panfletos con los mensajes atemorizantes y una granada de fragmentación, la cual es capaz de generar grandes destrozos.

Sumado a ello, en su celular se hallaron videos con las fachadas de los comercios y de las personas amenazadas. Su accionar no queda solo en eso, debido a que tendría relación directa con un asesinato ocurrido el 23 de diciembre en Bosa.

Gracias a los videos proporcionados por los dueños de los locales, se reveló cuál era la gravedad de las amenazas. Podía aparentar ser un cliente cualquiera, pero en realidad llegaba a intimidar a los trabajadores con mensajes escritos en papel.

Hombre asesinado al frente de su hijo

“Este llamado va para los comerciantes del sector. Apoyen a la organización. La felicidad y la tranquilidad no tienen precio. Comuníquese con Los Satanás”, así eran los panfletos, con los que se supo a qué organización pertenecía.

Hombre es asesinado frente a tres niños en Bogotá tras meses de extorsión por una banda delincuencial
RELACIONADO

Hombre es asesinado frente a tres niños en Bogotá tras meses de extorsión por una banda delincuencial

Desde hace más de un año, ha aumentado la presencia de Los Satanás en Bogotá, más concretamente por Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Sus miembros, gran parte provenientes de Venezuela, se dedican a extorsionar, asesinar y atentar con explosivos.

Justamente el asesinato mencionado fue cometido por esta estructura. La víctima fue un hombre de 25 años, quien trabajaba como reciclador. Los sicarios llegaron hasta la bodega y le dispararon, así estuviese acompañado de tres menores (uno de ellos era su hijo).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Norte de Santander

Autoridades aseguran que no hay recursos para nuevos desplazamientos en el Catatumbo

Antártida

Tripulación del ARC Simón Bolívar visitó los viñedos chilenos en Valparaíso: así fue la experiencia

Valle del Cauca

Capturan a dos miembros de una banda dedicada a vender droga y extorsionar en Valle

Otras Noticias

SOAT

Suben las tarifas del SOAT en 2026: así quedan los precios para carros, motos y más vehículos

La Superfinanciera confirmó las nuevas tarifas del SOAT para 2026. Conozca qué vehículos pagarán más y cuáles tendrán un aumento mínimo.

Estados Unidos

Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA

La operación, realizada mediante drones, se habría producido en un muelle utilizado por el Tren de Aragua para el almacenamiento de estupefacientes.

Independiente Medellín

Independiente Medellín fichó a campeón de Libertadores para 2026: así lo hizo oficial

EPS

IPS advierten cierre de servicios médicos por incremento del 23% del salario mínimo sin reajuste de UPC

Año Nuevo

Rituales de Año Nuevo para atraer dinero y prosperidad: tradición y creencias