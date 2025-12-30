Así eran los atemorizantes panfletos de un extorsionista en Bogotá: se la pasaba con una granada

La Policía logró ubicar a un hombre que se dedicaba a extorsionar y amenazar con explosivos a los comerciantes en Bogotá.

Este hombre extranjero de 21 años fue encontrado en el barrio Palenque por la localidad de Kennedy. Eran varios los ciudadanos que lo denunciaron por sus extorsiones, las cuales se remontan a varios meses.

Extorsionista pertenecía a Los Satanás

Inclusive, tenía todo listo para cometer un atentado; dado que, al momento de requisarlo, le encontraron panfletos con los mensajes atemorizantes y una granada de fragmentación, la cual es capaz de generar grandes destrozos.

Sumado a ello, en su celular se hallaron videos con las fachadas de los comercios y de las personas amenazadas. Su accionar no queda solo en eso, debido a que tendría relación directa con un asesinato ocurrido el 23 de diciembre en Bosa.

Gracias a los videos proporcionados por los dueños de los locales, se reveló cuál era la gravedad de las amenazas. Podía aparentar ser un cliente cualquiera, pero en realidad llegaba a intimidar a los trabajadores con mensajes escritos en papel.

Hombre asesinado al frente de su hijo

“Este llamado va para los comerciantes del sector. Apoyen a la organización. La felicidad y la tranquilidad no tienen precio. Comuníquese con Los Satanás”, así eran los panfletos, con los que se supo a qué organización pertenecía.

Desde hace más de un año, ha aumentado la presencia de Los Satanás en Bogotá, más concretamente por Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Sus miembros, gran parte provenientes de Venezuela, se dedican a extorsionar, asesinar y atentar con explosivos.

Justamente el asesinato mencionado fue cometido por esta estructura. La víctima fue un hombre de 25 años, quien trabajaba como reciclador. Los sicarios llegaron hasta la bodega y le dispararon, así estuviese acompañado de tres menores (uno de ellos era su hijo).