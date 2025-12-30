Hombre es asesinado frente a tres niños en Bogotá tras meses de extorsión por una banda delincuencial

Un hombre de 25 años fue asesinado frente a tres menores de edad, entre ellos su propio hijo, en una bodega de reciclaje ubicada en Bogotá. El crimen sería el desenlace de una extorsión sistemática que la familia de la víctima habría sufrido durante más de un año por parte de una banda criminal.

Reciclador es asesinado en Bogotá

Lilia Méndez, suegra del fallecido y propietaria de la empresa de reciclaje desde hace 16 años, relató cómo comenzó su pesadilla:

"Como a la una de la tarde estaba en la finca cuando me recibí una llamada y mi hija de una vez me escribió, me mandó una foto que ha llegado a un panfleto y el tipo comenzó a escribirme por WhatsApp. Necesitaba 60 millones hasta el 26 de diciembre", explicó la empresaria, quien denunció que las amenazas se repitieron durante meses antes del homicidio.

El asesinato ocurrió el pasado 23 de diciembre en la bodega de reciclaje donde trabajaba la víctima.

"Gracias a Dios la tragedia no fue más grande porque a esa distancia no sé cómo no le impactó a un niño. Esa era una tragedia anunciada. Estos días han sido un infierno. Cuántas llamadas, cuántas amenazas", relató Méndez sobre la presión constante que ha enfrentado.

Los criminales grabaron el homicidio con un teléfono celular y minutos después enviaron nuevas amenazas atribuyéndose el nombre de "Satanás", identificada como una peligrosa banda de extorsión que opera en la capital colombiana.

Esta no sería la primera víctima de la organización criminal en el sector del reciclaje. Según testimonios, en mayo de este año otro reciclador resultó herido por disparos en un caso vinculado a la misma modalidad de extorsión.

Autoridades hablan sobre la banda delincuencial “Satanás”

El Gaula de la Policía de Bogotá confirmó su conocimiento sobre las denuncias previas.

"Efectivamente este año hubo unas denuncias por extorsión gracias a esta redacción policial se capturan dos personas y eso minimiza el riesgo a la víctima", informó Ángel Terrenos, comandante del Gaula de la Policía de la capital.

Actualmente, la Fiscalía adelanta las investigaciones del caso con el objetivo de desarticular la banda criminal. Las autoridades buscan identificar y capturar a los responsables del homicidio, quienes huyeron del lugar en una motocicleta, según se observa en la cámara de seguridad que captó el hecho.