CANAL RCN
Colombia

Esta es la foto oficial del traslado de 'Epa Colombia' y la nueva cárcel donde pagará condena

Noticias RCN conoció la ficha de traslado de Daneidy Barrera y la foto oficial con la que el Inpec autorizó su traslado de El Buen Pastor de Bogotá.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
03:31 p. m.
El Inpec confirmó que en horas de la mañana de este miércoles 20 de agosto, Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', fue trasladada de centro penitenciario por razones de seguridad que habían sido denunciadas por su familia y su defensa.

Después de siete meses privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, la defensa de la influencer y empresaria logró que fuera autorizado su traslado a otro centro de reclusión.

'Epa Colombia' continuaría pagando su condena de cinco años y dos meses de prisión en el interior de la Guarnición Militar de Carabineros.

'Epa Colombia' pagará su condena en una nueva cárcel

La información que se maneja hasta el momento, indica que la influencer habría sido trasladada a la guarnición en la que estuvo privado de la libertad el exsenador Samuel Moreno.

Dicho establecimiento carcelario sería en la Policía Carabineros del Parque Nacional.

En este lugar sus condiciones de vida serían favorables en vista de que habría una posblación de siete reclusos más.

Se trataría de una unidad adscrita al Ministerio de Justicia como parte del sistema carcelario.

La foto oficial del traslado de 'Epa Colombia' de la cárcel El Buen Pastor

Noticias RCN conoció la ficha del Inpec en la que se confirma el traslado de Daneidy Barrera a la Guarnición Militar de Carabineros por: "Motivo del traslado: centro de reclusión que ofrezca mejores condiciones de seguridad".

Asimismo, esta redacción obtuvo la foto oficial de su traslado que fue materializado por el Inpec. En la imagen se ve a 'Epa Colombia' con un nuevo look, con un capul degradado que haría parte del crecimiento del implante de cabello que se hizo poco antes de ser capturada.

La influencer aparece sonriente con una camiseta azul cielo y el cabello recogido.

Foto:: Noticias RCN.
