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Cancillería explica cómo será el traslado de Henry Camargo, desde Nueva York hacia Colombia

El soldado (r) había hecho un llamado de auxilio para volver a Colombia y estar acompañado de su familia.

Cancillería explica cómo será el traslado de Henry Camargo.
Cancillería explica cómo será el traslado de Henry Camargo. Foto: Cancillería | X.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 30 de 2026
05:48 p. m.
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Por medio de redes sociales, se dio a conocer el caso del soldado (r) Henry Camargo, quien se encuentra hospitalizado en Nueva York desde hace más de un año y pidió ser trasladado a Bogotá.

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Camargo tiene una compleja enfermedad respiratoria y necesita un doble trasplante producto de fibrosis crónica en los pulmones. A través de un video contó su caso y le pidió al presidente Abelardo de la Espriella que intercediera para el retorno.

¿Qué enfermedad tiene Henry?

Su petición funcionó y recibió la visita de Camilo Naman, cónsul en Nueva York, quien lo puso en contacto con el presidente. En una videollamada, De la Espriella le dijo que no estaba solo y le dio la buena noticia de que se iban a hacer los trámites para el viaje en el menor tiempo posible.

El soldado (r) habló con Noticias RCN y agradeció la difusión que tuvo el video: “Sé que lo di todo por Colombia, pero Colombia ahorita lo está dando todo conmigo”. La enfermedad avanzó mucho, por lo que no pudo retornar al país en condiciones normales.

¿Cómo será el retorno?

Este miércoles 30 de septiembre, la Cancillería informó que se garantizará el retorno de Camargo al país mediante apoyo humanitario.

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Para ello, primero se contará con una ambulancia para el traslado. Su llegada estará a cargo del Ministerio de Defensa y el Hospital Militar Central. Con respecto a los recursos, el Gobierno nacional autorizó destinaciones provenientes del Fondo Especial para las Migraciones (FEM).

“Estamos hablando de un avión ambulancia que lo va a traer el país, lo estará esperando el Ministerio de Defensa, el Hospital Militar y, obviamente, la Cancillería está ahí también”, informó Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores.

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