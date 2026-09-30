Rescataron a 'Pato', el Pomerania que fue hurtado a sus dueños durante un paseo nocturno en Bogotá

Una historia que comenzó con el robo de una mascota en medio de un paseo nocturno terminó con un reencuentro esperado por su familia.

'Pato', un perro de raza pomerania, regresó sano y salvo a su hogar después de haber sido hurtado el pasado 21 de septiembre en el barrio Britalia Norte, localidad de Suba, en Bogotá.

La familia contó con el acompañamiento de uniformados del sector y del CAI Aures durante la búsqueda del animal.

¿Cómo fue el robo de la mascota?

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del sector. Las imágenes muestran a una pareja que caminaba con 'Pato' cerca de las 7:45 de la noche.

En ese momento, una motocicleta se acercó a las víctimas. Uno de los sujetos habría intentado intimidarlas para quitarles sus pertenencias.

Ante la negativa de la pareja, el delincuente habría decidido levarse al pequeño perro. Dos minutos después, otro hombre aparece en las imágenes y corre hacia la motocicleta mientras lleva a 'Pato' sujetado por el collar.

El animal intentaba escapar mientras sus dueños corrían detrás de los responsables para tratar de recuperarlo. Sin embargo, los hombres lograron huir del lugar en la motocicleta.

Pomerania fue rescatado tras ser robado en Suba

Después de varios días de incertidumbre, la familia finalmente pudo volver a tener a 'Pato' en casa. Los propietarios agradecieron el acompañamiento brindado por la Policía del sector de Suba y los uniformados del CAI Aures, quienes participaron en las labores para encontrar al animal.

Muchas gracias a la Policía del sector de Suba, del CAI de Aures. Ellos nos prestaron el acompañamiento en la búsqueda y encontrando a 'Pato'. Estamos muy agradecidos por toda la ayuda que nos dieron.

¿Qué viene ahora?

Aunque 'Pato' ya está nuevamente con su familia, las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar y ubicar a las personas que participaron en el robo.

En redes sociales también circularon versiones según las cuales la familia habría recibido llamadas en las que les exigían dinero para devolver al animal. Esta información deberá ser establecida dentro de la investigación correspondiente.