Reapareció 'Epa Colombia' en medio de una audiencia: así luce en la cárcel de Ibagué

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', se encuentra en la cárcel La Picaleña de Ibagué cumpliendo una condena de más de cinco años de cárcel por los actos vandálicos en contra de Transmilenio que protagonizó en el año 2019.

Actualmente, completa cerca de dos años privada de la libertad. Luego de pasar los primeros meses en la cárcel para mujeres El Buen Pastor de Bogotá, fue trasladada a guarnición militar y desde hace algunas semanas está en la prisión de la capital tolimense.

Luego de mucho tiempo sin conocer noticias sobre su estado, la empresaria y creadora de contenido reapareció en medio de una audiencia de reparación en su contra y dejó ver cómo se encuentra actualmente.

Así luce 'Epa Colombia' en La Picaleña

La interna apareció con el uniforme penitenciario en la cárcel de Ibagué en donde se le ve bien arreglada, con el cabello peinado y los labios al parecer pintados. Además, se alcanza a evidenciar que tiene un collar con el nombre de su hija, Daphne.

En el video conocido por Noticias RCN se notaría los resultados de los procedimientos estéticos a los que se habría sometido, con labios de mayor volumen, pómulos más marcados y un contorno facial más definido.

¿Qué dijo 'Epa Colombia' en la audiencia?

La audiencia de reparación es un espacio penal en donde la víctima (en este caso Transmilenio) solicita que el responsable pague por los daños causados. En esta oportunidad, Barrera Rojas está hablando de un posible acuerdo con la empresa de transporte masivo para promover 55 videos educativos.

Señala que no puede hacer uso de las redes sociales hasta que se complete la condena, por lo que los videos estarían planteados para cuando recupere su libertad. Además, explica que por descuentos, se acerca a los plazos para solicitar prisión domiciliaria y eventualmente, libertad condicional.