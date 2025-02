Epa Colombia aclaró si puede ser gestora de paz desde la cárcel: esto dijo en entrevista con Noticias RCN

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, habló desde la cárcel El Buen Pastor con Noticias RCN y dejó clara su postura sobre la posibilidad de convertirse en gestora de paz.

La influenciadora, quien cumple una condena de 5 años y 3 meses por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019, reconoció que no cumple con los criterios establecidos por la ley para acceder a este beneficio.

No cumplo con los requisitos porque yo no pertenezco a ninguna de esas bandas. Por ahí no es. Toca esperar con el tiempo, afirmó Barrera en la entrevista, despejando dudas sobre su posible designación.