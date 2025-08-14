EPM celebra 70 años con un recorrido por sus grandes hitos

Siete décadas de impacto en el desarrollo de Medellín y Colombia

Desde su fundación en 1955, EPM ha sido pieza clave en la transformación de Antioquia y el país. Su papel en la generación de energía impulsó la industrialización, mientras que la potabilización del agua con altos estándares de calidad mejoró la salud de los antioqueños. El saneamiento de aguas residuales y la masificación del gas natural consolidaron su aporte al bienestar y a la sostenibilidad ambiental.

La celebración incluye un viaje a través de 70 historias que puedes ver aquí que retratan los logros, proyectos y transformaciones que han posicionado a EPM como la empresa de servicios públicos más importante de Colombia. Desde su aporte a la industrialización hasta su liderazgo en energías limpias, la compañía ha dejado huella en la calidad de vida de millones de personas.

Innovaciones que marcaron un antes y un después

EPM ha protagonizado hitos que hoy forman parte de la historia de Colombia: el primer parque eólico, los primeros pilotos de energía solar, los servicios de agua y energía prepago, el primer carro solar del país, estaciones de carga de gas natural vehicular y de vehículos eléctricos, y las Unidades de Vida Articulada (UVA), que fortalecen el encuentro ciudadano.

EPM 70 años tapas

Proyectos que combinan sostenibilidad y desarrollo social

Entre sus iniciativas más destacadas están el programa Aldeas, que reutiliza madera madura de los embalses para construir viviendas y escuelas; la primera planta de biometano; el piloto de paneles solares flotantes; acueductos aéreos; soluciones solares rurales y urbanas; y el desarrollo de un piloto de hidrógeno verde. Cada proyecto refleja la visión de EPM de unir innovación tecnológica con responsabilidad social.

Un legado que trasciende generaciones

Reconocida como la empresa del siglo XX en Colombia, EPM sigue avanzando con un enfoque en calidad, continuidad y cobertura de sus servicios. Los emblemáticos Alumbrados Navideños de Medellín, que comenzaron como un símbolo local, hoy iluminan otros municipios gracias al concurso “Encendamos la alegría”, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de comunidad.

El aniversario número 70 de EPM es más que una celebración: es un recordatorio del papel crucial que la empresa ha desempeñado en la historia de Medellín y Colombia. Su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el bienestar social la proyecta como un actor fundamental para enfrentar los retos energéticos y ambientales del futuro.

CONTENIDO PATROCINADO.