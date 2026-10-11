EPS Sanitas amplía el horario para reclamar medicamentos en dispensarios de Bogotá

El mismo día en que la Secretaría Distrital de Salud exigió a Sanitas y Colsubsidio tomar acciones inmediatas para mejorar los tiempos de entrega de medicamentos en dispensarios de Bogotá, la EPS anunció que adoptará medidas temporales en lo que resta de noviembre (2026), empezando por la ampliación de horarios.

19 de las casi 30 sedes abrirán desde las 6:00 de la mañana, incluyendo a los servicios farmacéuticos de Kennedy, Clínica Roma, Puente Aranda, Clínica Colombia, Floresta, Restrepo, Colsubsidio calle 26, Teusaquillo, Chapinero calle 53, Fontibón, Pontevedra, Navarra, Colsubsidio Mazurén, Toberín, Portal Norte, Santa Bárbara, Usaquén y las droguerías mixtas de Cedritos y Quintaparedes.

Pero no es todo. Sanitas informó que, en Bogotá, “las fórmulas que vencían en cualquier día de noviembre fueron extendidas hasta el 30 de este mes” y que no habrá desabastecimiento de medicamentos, debido a que “se encuentran contratados con el Servicio Farmacéutico de Colsubsidio”.

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Recomendaciones para evitar largas filas a las afueras de los dispensarios de EPS Sanitas:

Para evitar largas filas en los dispensarios de Colsubsidio, EPS Sanitas invitó a sus afiliados a presentarse, únicamente, en el horario establecido para cada sede y a solicitar la entrega a domicilio a través del enlace: https://www.medicamentoscolsubsidio.com.co/inicio.

Además, indicó que, si “aún cuentan con medicamentos disponibles y su fórmula sigue vigente, se recomienda esperar un tiempo prudencial antes de acercarse a reclamarlos, mientras se avanza en la estabilización de la operación”.

Filas de hasta seis horas para reclamar medicamentos:

Tras las visitas técnicas realizadas a dos de los dispensarios más concurridos, la Secretaría de Salud advirtió que se registraron demoras de tres a seis horas que, en parte, responden a “que las ventanillas disponibles no se encontraban funcionando en su totalidad, disminuyendo el volumen de personas atendidas de manera oportuna”.

Ante la evaluación realizada por la cartera distrital de Salud, la segunda EPS con mayor número de afiliados en el país indicó que “se continúa reforzando la atención con la contratación de personal adicional y cajas rápidas para atender fórmulas de hasta dos medicamentos” y que, luego de la transición, la efectividad de entrega ha alcanzado el 88%.