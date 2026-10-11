Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de noviembre de 2026

Las loterías de la Cruz Roja y del Huila realizaron este martes 10 de noviembre de 2026 una nueva jornada de sorteos, en la que miles de colombianos estuvieron pendientes de los números ganadores para conocer si se quedaron con alguno de los millonarios premios.

Como ocurre cada semana, ambos juegos entregan un premio mayor y diferentes premios secundarios. A continuación, consulte los resultados y conozca cómo verificar su billete.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 10 de noviembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó su tradicional sorteo de los martes, que ofrece un premio mayor de $10.000 millones, además de premios secos y aproximaciones.

Los resultados del sorteo fueron los siguientes:

RELACIONADO Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 5 de noviembre de 2026

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $10.000 millones

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o fracción en los puntos autorizados. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie que permiten identificar las combinaciones ganadoras.

El sorteo se realiza habitualmente a las 10:55 p. m. y puede seguirse mediante los canales oficiales de la entidad.

Quienes hayan participado deben revisar tanto el número como la serie, pues estos datos son fundamentales para determinar si obtuvieron el premio mayor.

Resultado de la Lotería del Huila del 10 de noviembre de 2026

Por su parte, la Lotería del Huila llevó a cabo el sorteo número 4781, correspondiente a este martes 10 de noviembre.

Este juego entrega un premio mayor de $2.000 millones, además de otras oportunidades de ganar mediante premios secos y aproximaciones.

Los resultados fueron:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $2.000 millones

Para jugar, los participantes adquieren un billete o fracción con una combinación numérica y una serie asignada.

El sorteo se realiza normalmente a las 10:30 p. m., y sus resultados pueden consultarse en la página oficial de la Lotería del Huila.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*