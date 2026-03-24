Campaña de Luis Gilberto Murillo entró en alerta por riesgo de seguridad para el candidato presidencial

La campaña de Luis Gilberto Murillo entró en estado de alerta tras un incidente de seguridad ocurrido el pasado fin de semana en Buenaventura. Según información oficial del equipo del candidato presidencial, durante un recorrido por la Comuna 4, su esquema de protección identificó a una persona que portaba un arma de fuego en plena vía pública, lo que activó los protocolos de seguridad.

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De acuerdo con el reporte entregado por la campaña, el hecho se registró específicamente en la calle San Francisco, donde fue detectada una pistola Tanfoglio de 9 milímetros con proveedor y munición completa. La situación fue considerada de alto riesgo, por lo que se procedió a informar a las autoridades competentes y a reforzar de inmediato las medidas de protección del aspirante.

Detalles del incidente y respuesta de la campaña

El equipo de seguridad de Murillo indicó que la detección del arma se dio en medio de un evento público, lo que incrementó la preocupación por la integridad del candidato y de los asistentes.

Como resultado, se confirmó que ya existe una noticia criminal en curso, lo que implica la apertura de investigaciones formales para esclarecer las circunstancias del caso.

Luis Gilberto Murillo y su candidatura

Luis Gilberto Murillo se ha desempeñado como ministro de Relaciones Exteriores, así como embajador de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno de Gustavo Petro. También fue ministro de Ambiente de Juan Manuel Santos, además de ser exgobernador del Chocó.

El ahora candidato presidencial anunció que estará acompañado por Luz María Zapata, quien fue presidenta de Asocapitales, como su fórmula vicepresidencial en la primera vuelta.