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Emiten órdenes de captura contra los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe

El testimonio de 'El Viejo' condujo a descubrir que la Segunda Marquetalia estuvo detrás del crimen.

Buscados por magnicidio de Miguel Uribe.
Buscados por magnicidio de Miguel Uribe. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 24 de 2026
11:05 a. m.
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Este martes 24 de marzo, las autoridades emitieron siete órdenes de captura contra los autores intelectuales por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

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Tras las revelaciones de alias El Viejo, en las que contó que la orden de asesinar al senador y precandidato provino de la Segunda Marquetalia, se presentó el cartel de los más buscados.

Los disidentes detrás del magnicidio

Las órdenes de captura son contra Luciano Marín Arango o alias Iván Márquez (recompensa de $5.000 millones), Gener García Molina o alias Jhon 40, José Manuel Sierra Sabogal o ‘Zarco Aldinever’ (recompensa de $4.000 millones), Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba, Alberto Cruz Lobo o ‘Enrique Marulanda’, Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo (recompensa de $2.000 millones); y Kendry Téllez Álvarez o ‘Yako’ (recompensa de $500 millones).

El pasado viernes 20 de marzo, un juez avaló el preacuerdo de Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’. Junto a Elder José Arteaga (alias El Costeño o Chipi), fueron quienes articularon al resto de implicados. En sus manos pasó la planeación del crimen perpetrado el sábado 7 de junio de 2025.

Un punto clave es que en marzo, tres meses antes, ‘El Viejo’ vigiló a Uribe Turbay en una reunión política que tuvo en el suroccidente de Bogotá. Inclusive, le tomó fotografías.

El impacto de las revelaciones de ‘El Viejo’

Resulta que este hombre contactó, por ejemplo, a Katherine Martínez, otra de las capturadas. Ella recibió de ‘El Viejo’ la pistola Glock modificada con la que ‘Tianz’ terminó disparándole al precandidato. Asimismo, ayudó a que ella emprendiera la huida hacia Caquetá.

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Es en este punto donde entra la Segunda Marquetalia. Pérez le dijo a Martínez que la iban a recibir los disidentes para entrenarla en manejo de francotirador y drones.

La parte más importante del testimonio de ‘El Viejo’ fue cuando mencionó que la orden provino de la Segunda Marquetalia comandada por ‘Iván Márquez’. Habló personalmente con el ‘Zarco Aldinever’ bajo la intermediación de ‘Yako’.

El grupo ofreció mil millones de pesos por el magnicidio junto a otros $600 millones para impedir que la justicia desenredara el entramado que se formó desde la frontera con Venezuela.

Otro dato importante es que en agosto de 2025, el Ministerio de Defensa reveló que ‘Zarco Aldinever’ había sido asesinado por el ELN. Sin embargo, este martes 24 de marzo, la Fiscalía sostuvo que está vivo.

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