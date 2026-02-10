Equipos veterinarios de Cartagena rescatan más de 75 animales afectados por inundaciones en Montería

La emergencia por inundaciones en Montería, Córdoba, no solo ha afectado a la población humana. Decenas de animales domésticos y de trabajo han quedado atrapados en medio de las aguas que cubren amplias zonas rurales y urbanas del departamento.

Ante esta situación, equipos especializados de Cartagena han llegado para realizar labores de rescate y atención veterinaria que ya suman más de 75 animales salvados.

Adolfo Pérez, director de la UMATA de Cartagena, confirmó que la operación comenzó tras una solicitud del alcalde de Montería.

“El alcalde pidió que por favor asistiéramos y los acompañáramos, apoyáramos al centro de protección animal que queda en Montería y hemos trabajado articuladamente. Ayer fueron 75 animales rescatados y hoy repartimos alimentos, repartimos medicamentos tanto a las personas como a los animalitos”, explicó.

También indicó que cuentan con una unidad móvil veterinaria que viene con tres consultorios y una sala de cirugía con todos los equipos, inclusive con anestesia inhalada, dos ambulancias veterinarias medicalizadas, camionetas y un camión con seis toneladas de comida de alimento para perros, gatos, caballos y aves de corral.

Según el director, los servicios que prestan incluyen cirugías de emergencia para animales rescatados con heridas o descompensados. "Los llevamos al quirófano, les hacíamos cirugía. Después lo pasamos al centro de bienestar animal de Córdoba, de Montería”.

Uno de los casos más conmovedores fue el de un propietario que dejó seis cachorros recién nacidos y tres perros adultos en el techo de su casa inundada.

"Él nos comunica y nosotros lo que hicimos fue ir en rescate, en una lancha, rescatamos y se los entregamos al mismo propietario", relató el veterinario.

Por otro lado, los caballos de trabajo han sido particularmente afectados. "Como los caballos llevan 10 días trabajando, las patas les han fallado, ya la condición corporal ya no da más", explicó Pérez.

Estos animales son trasladados a un coliseo habilitado como centro de recuperación, donde reciben atención hasta que puedan ser devueltos a sus dueños.

Autoridades hacen llamado para donar ayudas a la población en Córdoba

Hasta el momento, según el reporte de Pérez, no se han registrado muertes de perros, gatos, caballos o vacas bajo su cuidado, aunque sí se han perdido aves de corral. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. "Yo sé que para que esas aguas bajen va a demorar muchos días", advirtió.

El director hizo un llamado urgente a la solidaridad. "Necesitamos ayuda. Hemos solicitado a la ciudadanía, de las poblaciones cercanas, los municipios que tengan la posibilidad de mandar veterinarios, de mandar gente, de mandar comidas, medicamentos", enfatizó, señalando que se requiere apoyo tanto para humanos como para animales en esta emergencia que se extenderá por varios días más.