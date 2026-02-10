CANAL RCN
Colombia

Insólito: juez proyectó una condena con IA antes de terminar el juicio y fue apartado del caso

La Corte Suprema concluyó que el uso de IA para valorar pruebas y anticipar el sentido del fallo vulneró el debido proceso y ordenó que otro despacho asuma el caso.

Mazo de juez
FOTO: Freepik

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
05:39 p. m.
La Corte Suprema de Justicia resolvió una acción de tutela en la que analizó el uso de inteligencia artificial dentro de un proceso penal, luego de que se detectara un borrador de sentencia condenatoria elaborado antes de que concluyera el juicio y sin que se hubieran presentado los alegatos finales.

El alto tribunal concluyó que esta actuación desbordó los usos permitidos de la IA en el ámbito judicial y comprometió derechos fundamentales del procesado.

Según la decisión, el documento hallado en el expediente digital contenía una valoración probatoria y jurídica completa del caso, incluida una conclusión anticipada sobre la responsabilidad penal del acusado, pese a que el juicio oral aún no había finalizado.

Uso de inteligencia artificial y límites en la función judicial

En su análisis, la Sala de Decisión de Tutelas recordó que la inteligencia artificial puede ser utilizada por los jueces de manera excepcional y auxiliar, siempre que su uso sea "razonado, pertinente y orientado a la protección de los derechos fundamentales".

Sin embargo, precisó que estas herramientas no pueden sustituir la valoración probatoria, la interpretación jurídica ni la toma de decisiones, funciones que son indelegables del juez natural.

El fallo advirtió que en el caso concreto se identificaron fragmentos del borrador que evidenciaban el uso de una herramienta de IA generativa para realizar un análisis probatorio y jurídico orientado explícitamente a sustentar una sentencia condenatoria.

Afectación al debido proceso y decisión de la Corte

La Sala Penal señaló que la existencia y el conocimiento de un borrador de condena antes de finalizar el debate judicial "vaciaron de contenido real la etapa de alegatos de conclusión" y "quebrantaron la apariencia de imparcialidad que debe rodear toda actuación judicial".

En consecuencia, la Corte amparó los derechos fundamentales al debido proceso, dejó sin efectos las decisiones y ordenó que otro despacho judicial asuma el conocimiento del proceso.

