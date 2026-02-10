CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Poste de luz era usado como caleta para vender droga: cuatro capturados en Los Mártires

Durante el operativo policial, se incautaron más de 50 dosis de marihuana y los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
05:45 p. m.
La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura en flagrancia de cuatro hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la localidad de Los Mártires, en Bogotá.

Tecnología al servicio de la seguridad

El resultado operativo fue posible tras las labores permanentes de vigilancia y control, desarrolladas de manera articulada con el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART).

Mediante esta herramienta tecnológica la Policía identificó el actuar delictivo de estas personas, quienes ocultaban los estupefacientes en un poste de alumbrado público, utilizado como caleta, y posteriormente los comercializaban en el sector de Samper Mendoza.

Con base en la información recopilada, las unidades policiales se desplazaron de manera inmediata al lugar señalado, donde se materializó la captura de los cuatro hombres. Durante el procedimiento, se incautaron más de 50 dosis de marihuana.

Capturados a disposición de la justicia

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes.

Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la lucha frontal contra el microtráfico e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad y la seguridad a través de la línea de emergencia 123.

