CANAL RCN
Colombia

Minjusticia pide a la Procuraduría investigar posibles responsabilidades de inundaciones en Córdoba

El ministro Andrés Idárraga solicitó al procurador general una investigación urgente para establecer posibles responsabilidades de la situación en Córdoba.

Ministro de Justicia pide a la Procuraduría investigación disciplinaria por tragedia de inundaciones en Córdoba
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
05:50 p. m.
Las inundaciones que golpean al departamento de Córdoba y que afectan a las comunidades a lo largo de la cuenca del río Sinú, escalaron al Gobierno Nacional.

RELACIONADO

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, solicitó de manera formal y urgente al procurador general, Gregorio Eljach, adelantar una investigación disciplinaria para esclarecer las causas de la emergencia y determinar eventuales responsabilidades.

La petición se produce luego de que el presidente Gustavo Petro analizara, en dos sesiones del consejo de ministros, denuncias relacionadas con posibles fallas e irregularidades en los planes de contingencia:

Solicito respetuosamente disponer lo necesario para poder llevar a cabo el análisis de eventuales responsabilidades tanto de la junta directiva como del poder técnico (…) a partir de los hallazgos técnicos administrativos y disciplinarios correspondientes.

RELACIONADO

La razón por la que piden investigar las graves inundaciones en Córdoba

El ministro Idárraga pidió a la Procuraduría adelantar las actuaciones necesarias para evaluar el estado real de los análisis de riesgo y de los planes de contingencia que deben tener las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de servicios públicos.

En atención a la grave tragedia ocasionada por las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba (…) y teniendo en cuenta la magnitud de los impactos humanos, sociales, ambientales y económicos que dicha situación ha generado en la región.

Por esta razón, solicitó que se adelanten las investigaciones correspondientes para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión del riesgo.

Según el documento, esta investigación buscaría establecer si los protocolos existentes eran adecuados y si fueron aplicados de manera oportuna y responsable antes y durante la emergencia.

RELACIONADO

