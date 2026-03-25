"Era como mi hermano": duro relato de soldado que perdió a su 'lanza' en accidente de Putumayo

Se siguen conociendo nuevos testimonios tras el accidente aéreo en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 69 uniformados de la Fuerza Pública perdieron la vida y otros 57 terminaron heridos. Uno de los sobrevivientes habló de lo sucedido.

Se trata del soldado profesional Mauricio Padilla, quien lleva dos años al servicio del Ejército Nacional y ahora se recupera de sus lesiones en el Hospital Militar de Bogotá. En sus declaraciones, contó que una de las víctimas fatales era su mejor amigo en la institución; como se conoce en el lenguaje militar: su 'lanza'.

Ya eran dos años de estar compartiendo con él, ya uno se encariña. No son hermanos de uno, pero sí son hermanos de uniforme, de patria. Uno comparte más con ellos que con la propia familia.

En diálogo con el ministro de Defensa, explicó cómo salió de los restos de la aeronave. "No sé ni cómo salí, me cayó un equipo en el pecho y en la pierna otro equipo y un compañero, era el 'lanza' mío", relató.

Su compañero le quedó sobre la pierna, lo que dificultó su movilidad para intentar ponerse a salvo. "Estaba halando al compañero mío, al que siempre andaba conmigo, pero no, no se movía ya. Yo creo que él murió ahí mismo porque yo halaba y no se movía ni nada, le decía 'Blanco, Blanco', pero no se movió".

El mensaje del soldado Mauricio Padilla a la familia de las víctimas

En medio del dolor, no solo de sus lesiones, sino que también por perder a ese amigo que le había dado la vida militar, envió un mensaje a las familias de las víctimas fatales que dejó esta tragedia aérea.

"Les digo que sean fuertes. Nadie quería que esto pasara, pero probablemente así era el destino de uno. Yo sé que tarde o temprana el duelo pasa y pues uno nunca olvida al familiar, pero les digo que por eso no se vayan a quedar atrás y que salgan adelante", comentó.