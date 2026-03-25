Militar envió video a su hija antes de abordar al Hércules C-130 accidentado en Putumayo

El Ejército Nacional de Colombia perdió a 61 de sus hombres en el accidente aéreo ocurrido en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde un avión militar Hércules C-130 se precipitó a tierra, dejando también a 6 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y 2 de la Policía Nacional fallecidos, además de 57 heridos.

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Una de las víctimas fatales fue el cabo primero Jairo Andrés Rincón Machado, quien antes de abordar a la aeronave le mandó un video a su hija mostrando que ya había llegado el avión que lo iba a transportar junto al resto de tropas.

El video fue revelado por Telecafé, señalando que el uniformado oriundo del municipio de Calarcá, Quindío, esperaba regresar a su pueblo para celebrar el cumpleaños número 10 de su hija Valentina y también prepararse para su ascenso a sargento.

Los últimos momentos del cabo Jairo Andrés Rincón

De acuerdo a lo relatado por uno de los familiares del cabo primero Rincón, en diálogo con el medio TVA Noticias, el uniformado quedó debajo de algunas plataformas del avión, por lo que no pudo evacuar. Sin embargo, le ordenó a sus compañeros que salieran por las ventanas, señalando con una linterna.

"Jairo Andrés es alcanzado por las explosiones, quedando debajo de las plataformas del avión. Él entregó su vida, priorizando la de los demás. Es algo doloroso, ascendía a sargento y venía de permiso a celebrar el cumpleaños de su hija", comentó.