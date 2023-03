Gobierno solo ha erradicado 10 % de meta de 20 mil hectáreas de coca en 2023, ¿viene un aumento de cultivos?

La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) divulgó un Informe Mundial sobre Cocaína 2023, que ha prendido las alarmas sobre la producción, erradicación y exportación de esta droga en el mundo.

Aunque tras conocerse la información de la ONU, los focos se han centrado especialmente en Colombia, que es señalado por concentrar el 61 por ciento de los cultivos de hoja de coca del mundo, aunque cuando grupos armados como las extintas Farc-Ep se desvincularon del narcotráfico.

En esa medida, no se han hecho esperar los cuestionamientos sobre las acciones que está tomando el Gobierno Nacional para remediar esta situación y evitar la escalada de la producción de cocaína.

¿Habrá un aumento de cultivos?

Desde la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) han detallado, en meses pasados, que la meta de erradicación de cultivos ilícitos para 2023 es de 20.000 hectáreas y que hasta la fecha solo se ha cumplido con el 10 %.

De acuerdo con el reporte oficial, para el año anterior el objetivo de erradicación en el país era de 50.000 hectáreas; sin embargo, se alcanzó una cifra de cerca de 44.000.

La insuficiencia de resultados se habría debido, principalmente, a que las comunidades en territorio no habrían permitido el ingreso de la Fuerza Pública, encargada de adelantar la erradicación. A esto se sumarían otros factores como la diversificación de las estructuras 'multicrimen'.

Además, la inquietud creció, después de que el director de la Policía, general Henry Sanabria, afirmara que no hubo erradicación de cultivos de uso ilícito en enero de 2023, por factores presupuestales.

¿Qué dice el Gobierno sobre el aumento?

En la jefatura de Estado del presidente Gustavo Petro se ha hablado de darle otro enfoque a la política de drogas y la erradicación forzada que es apoyada política y económicamente, por ejemplo, por el gobierno de Estados Unidos.

El propio presidente Petro ha expresado que no se trata de una permitir el cultivo de la coca, sino de capturar a los dueños de ese producto y no a quienes cosechan la hoja de coca. Y esta postura ha sido apoyada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien ha llegado a expresar que "el número de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, no puede ser indicador del éxito en lucha contra las drogas”.

El alto funcionario también sugirió que no habría por qué haber una perdida de la certificación entregada por Estados Unidos, porque los resultados no solo estarían dados por la erradicación y más bien la política de drogas estaría enfocada en acabar con la producción.

"(...) Si se revisa históricamente los miles, podría decirse los cientos de miles de hectáreas de coca erradicadas significaría que ahora estaríamos sin narcotráfico, lo cual supone que esa no es una medida eficaz”, concluyó Velásquez.

Así, se espera que durante los próximos semestres se evidencie desde la Fuerza Pública una respuesta más enfocada en incrementar la incautación de insumos líquidos y sólidos para la producción de cocaína y la desintegración de laboratorios ilegales.