Impresionantes imágenes registraron la erupción de un volcán en San Juan de Urabá, en Antioquia

En videos quedó registrado el momento exacto en el que un volcán de loco ubicado en el municipio de San Juan de Urabá, en Antioquia, hizo erupción esta tarde del miércoles 25 de febrero. Informes preliminares aseguran que no se han reportado personas lesionadas pese a la presencia de viviendas cercanas al sitio.

Volcán en San Juan de Urabá hizo erupción

Según el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá, durante la tarde de este miércoles se presentó la erupción de un volcán de lodo cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal. De manera preliminar, se informó que no hay personas lesionadas y hasta el momento se reportaron afectaciones en la vía al corregimiento Siete Vueltas.

Por esto, se informó que, de manera preventiva, se realizará la evacuación de las viviendas cercanas al sitio. Así mismo, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia manifestó que seguirán en comunicación con el coordinador de gestión del riesgo de desastres del municipio para apoyar la atención y la evaluación del punto.

Además, se llevará a cabo una visita por parte del equipo técnico de la institución, quienes desplazarán personal a la zona y se enviará maquinaria para dar transitabilidad a la vía afectada.

Imágenes de la erupción

Los usuarios han hecho uso rápidamente de redes sociales como X para compartir las primeras imágenes de la erupción que ya ha generado gran angustia entre los habitantes de la zona.

Videos dejan ver los instantes previos a la erupción en donde algunos habitantes se percataron de la presencia de varias grietas en el suelo de la zona, cercana al volcán de lodo.

Otros internautas compartieron videos del momento exacto de la erupción en la que se observa la amplia llamarada de fuego que iluminó gran parte de la zona rural del municipio.